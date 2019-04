Bruno Fernandes foi apenas o 2.º melhor em campo e Diogo Faro espera que já lhe tenham marcado uma consulta de urgência no psicólogo

RENAN RIBEIRO

Guerra dos Tronos, Luther, Sex Education, Brooklyn 99, Arrested Development, After Life, Barry, Chef's Table, Sex & Love Around the World, Last Week Tonight with John Oliver, Black Mirror, Derek, sei lá quantas mais. Mas caso haja mais jogos em que o Renan tenha 90 minutos para ver Netflix ou HBO, tenho mais uma data de sugestões de boas séries para lhe passar.

COATES

Viesse a bola com perigo, na área do Sporting, para os pés ou para a cabeça, Coates aliviava. Viesse a bola com hipótese de perigo, na área do Guimarães, para os pés ou para a cabeça, e o Coates aliviava.

MATHIEU

Há dias tristes e hoje, para o nosso francês, foi um desses dias. Não que tenha corrido mal defensivamente, não correu. Mas ficará para sempre marcado como o dia em que fez um passe cuja recepção foi falhada pelo melhor jogador do mundo. Objectivamente, a culpa nem foi dele. Mas como eu não sou capaz de apontar uma única falha ao Bruno Fernandes, vai ter que ser o Mathieu a arcar com as culpas que também tem arcaboiço para isso.

RISTOVSKI

Não teve grande trabalho a defender. Não fez grande coisa a atacar. Mais que tudo, foi uma bela tarde passada ao sol, a apreciar o cheiro a relva, a ouvir os cânticos das claques, talvez comer um pastel de Belém, ver o pôr-do-sol no Adamastor, jantar marisco no Ramiro e beber um copo na Pensão Amor. Um dia normal na vida de um estrangeiro em Lisboa.

ACUÑA

Ou a arte de como ser um gajo bruto - a roçar o violento - mandar um empurrão ao rapazito do Guimarães de tal ordem que lhe partiu a coluna em 3 sítios, o lance ir a VAR e as únicas pessoas no mundo inteiro que não viram que era falta serem os árbitros.

DOUMBIA

O Universo é realmente infinito? O que há para além da morte? Porque é que existimos? O que é feito da Paula Bobone? Se o Doumbia é tão melhor que o Gudelj, porque é que não tem sido sempre titular? São estas as grandes questões da actualidade.

WENDEL

Jiga-joga de meio-campo em toca-e-foge com vários 1-2 e sempre com fair-play. Portanto, jogou bem e deixou-me escrever a frase com mais hifens que alguma vez escrevi.

BRUNO FERNANDES

Espero, muito honestamente, que a estrutura do Sporting esteja atenta e seja cuidadosa ao ponto de ter marcado uma consulta de urgência no psicólogo para o Bruno Fernandes. Desta vez foi o segundo melhor em campo, atrás do colega Raphinha, e tendo em conta que isto não lhe acontecia há meses e meses, corremos o risco de que ele fique deprimido. Sê forte, Bruno. Estamos todos contigo.

DIABY

Foi acima de tudo, um jogo equilibrado que mostrou como o Diaby é um homem justo. Por cada passe que acertava, falhava outro. Por cada remate que falhava por cima, falhava pelo lado.

RAPHINHA

Tratar assim uma ex-namorada e nem sequer pedir desculpa #nãoénormal.

LUIZ PHELLYPE

É um jogador inteligente que gosta de gerir as expectativas dos adeptos. Podia ter marcado grandes golos, mas preferiu mandar ao poste nesses lances, marcando um golo mais normal para não nos entusiasmarmos demais com os bons jogos que anda a fazer.

BORJA

Espectacular entrada, só pelo facto de ter significado a saída do Diaby.

JOVANE E MIGUEL LUÍS

Sujar o equipamento para dar trabalho ao Paulinho.