Para Diogo Faro, Doumbia já parece William. Se assim for, abre-se já garrafa no Urban, no Lust, no Guilty, no Bliss e no Elefante Branco

RENAN RIBEIRO

Eu nem sequer sou uma pessoa muito pessimista, mas pela quantidade de golos que o Sporting sofreu na pré-época, eu diria que vamos ter de marcar aproximadamente 370 golos no campeonato para acabarmos ali pelo menos em terceiro. E isto já tendo em conta que o Renan faça o que fez hoje, defender 90% dos remates perigosos.

BORJA

No lance do primeiro golo do Valência, a cara dele parecia a minha quando não ouço o despertador e acordo atrasado para uma reunião. Sendo que a reunião era o Kondogbia e já tinha passado.

COATES

Excelente exibição, no que diz respeito a desancar o Gonçalo Guedes. Sorte a deste que isto não é boxe e o Coates não é o Mike Tyson, tendo em conta que tem bastante mais cartilagem que o Holyfield.

MATHIEU

Excelente ideia, aquela de ter amputar as pernas ao Rodrigo dentro da área. Precisávamos de saber se o Renan ainda sabe defender penáltis e o Mathieu fez-nos o favor de nos descansar.

THIERRY

É normal que os jogadores jovens já possam sentir um pouco de pressão quando começam a usar a camisola da equipa sénior Sporting, mas esta aumenta muito quando se tem de substituir um colosso. Passou no teste. Ficou com distinção com o lugar de Ilori, que depois do último jogo deve estar a caminho de Madrid para tirar o lugar ao Marcelo, ou até mesmo a caminho de Belém, para tirar o lugar ao Marcelo.

DOUMBIA

Está a começar ali a frente da defesa, como todos esperamos que o faça. Será que é desta que voltamos a ter um William Carvalho? Se assim for, abre-se já garrafa no Urban, no Lust, no Guilty, no Bliss e no Elefante Branco, só para começar os festejos.

BRUNO FERNANDES

Passe. É uma palavra que neste jogo foi agridoce. Pelo passe incrível que fez para o Raphinha. Pelo valor do seu passe que não tarda e está comprado.

VIETTO

Que alívio. Afinal ele sabe rematar. No último jogo tinha ficado com a impressão que, para ele, jogar futebol era algo mais metafísico e que envolvia mais a contemplação do relvado, mas afinal até sabe rematar. Agora é acertar na baliza, mas também temos tempo.

WENDEL

Neste dias vi-o mais nas redes sociais do Sporting a apresentar o terceiro equipamento, do que o vi hoje em campo. Mas que estava com estilo nas fotos, estava. Isso ninguém lhe tira.

BAS DOST

Que saudades. Aquele remate de primeira com força e colocado, com a facilidade de quem esteve durante as férias todas na praia a treinar os remates destruindo castelos de areia de crianças à distância, sem qualquer piedade.

RAPHINHA

Lembro-me de quando o Djaló fazia este tipo de receções-passe de bola, como na assistência para o golo. Só que era sem querer, quando a queria dominar e ficar com ela.

PLATA

É o reforço mais elogiado por todos. No último jogo de preparação, joga 2 minutos. E pior, entra 17 minutos depois do Ilori.

DIABY

Gosto daquele festejo que ele fez. Aquele clássico de quando o jogador vai a correr e se atira para a relva, de braços esticados, e desliza em êxtase. Convém é que seja só depois de marcar. Assim do nada ficou estranho.