Pedro Mendes protagonizou o momento Eder do Sporting. Diogo Faro só espera que ele tenha uma carreira mais longa e prolífera

RENAN RIBEIRO

Excelente desempenho. Foi tipo cartão Poupa Mais do Pingo Doce. Tanto por ter acontecido na Holanda, como por nos ter poupado 4 ou 5.

LUÍS NETO

Foi só pena que no terceiro golo do PSV ele tenha ido colher tulipas para um campo verdejante ali ao lado. Não é que tenha sido chato deixar ali o outro completamente sozinho no meio da área. Mas se tivesse sido por cogumelos, e não tulipas, conseguíamos todos compreender melhor.

COATES

O Sporting ainda só jogou 9 jogos esta época e o Coates já marcou 34 auto-golos e já fez 75 penáltis. Melhor início de época de todo o sempre de um central.

ROSIER

Aproveito este parágrafo para pedir desculpa por me ter esquecido de o referir no último jogo. Entretanto, ficamos também à espera que ele não se esqueça de aparecer no próximo jogo.

ACUÑA

Apesar de alguns bons cruzamentos e de ter conseguido levar só um amarelo, não fez um grande jogo. Como castigo – e não quero ser demasiado mau – acho que merecia voltar para Lisboa de Ryanair.

DOUMBIA

Também tiveram que passar o jogo todo para trás para perceber porque é que o Doumbia andou sempre aflito? Eu também. Já vos digo, quando vir mais quatro ou cinco vezes.

WENDEL

Sempre sonhou ir a Eindhoven. Não só pelos conhecidos restaurantes típicos de várias coisas, como também pela sua cultura vibrante que aborda vários temas. Foi com certeza o realizar de um sonho.

BRUNO FERNANDES

Perdemos 3-2 com o Bruno a jogar tudo o que jogou. Agora tentem dormir relaxados enquanto se lembram que ele não vai jogar contra o Famalicão. Eu sei, eu sei. Ponham a rodar um vídeo de ASMR de uma bola a rodar na rede até adormecerem. Poder ser que ajude.

MIGUEL LUÍS

Foi a grande surpresa no onze, tanto para nós, como para ele. Ainda agora estamos surpreendidos, tanto nós, como ele.

BOLASIE

Eu não disse no último jogo que não queria estar com demasiadas expectativas? Disse, sim. E agora já estou aqui arrependido daquilo que escrevi. Mas a vida também é feita destas falhas. Tanto nas expectativas como nos golos.

VIETTO

Entrou para colmatar a faltar de ponta-de-lança que se tem feito sentir na equipa. Saiu pela exata mesma razão.

PEDRO MENDES

Tivemos o nosso momento Eder. Para compensar que não nos ter dado a vitória da Liga Europa, vamos acreditar que o Pedro terá uma carreira mais longa e prolífera que o Eder.