Diogo Faro tem um apelo a fazer aos sportinguistas: vejam as coisas pelo lado positivo, já que desta vez Coates não cometeu três penáltis

RENAN RIBEIRO

O Renan treina todos os dias com o Coates. Todos. Que não conheça bem como é que os avançados das outras equipas rematam, ainda consigo desculpar. Mas tem mais do que obrigação de estar mais bem preparado para defender os remates do jogador que mais perigo lhe tem criado esta época.

MATHIEU

Não vos vou mentir, achei engraçado quando, no lance do primeiro golo do Famalicão, ele se fez à bola com os pés abertos, joelhos juntos e mãozinhas à T-Rex. Se estivéssemos a jogar à mímica era uma excelente imitação de galinha. Tenho é dúvidas se terá sido no momento apropriado.

COATES

Já tem mais autogolos esta época do que toda a equipa junta tem golos marcados (daqueles normais, que são na baliza dos outros). Que máquina. Mas há que ver o lado positivo. No último jogo em casa fez três penáltis, hoje não fez nenhum.

ROSIER

Senti-o emotivo a gritar “allez, allez” para os colegas, tentando motivá-los. Mas só o Mathieu é que percebeu e naquela altura já tinha largado a imitação de galinha e estava a tentar uma avestruz, e também não lhe ligou muito.

ACUÑA

Fez alguns passes laterais, mas deu muitos mais passos laterais. Rodou a bola uma ou outra vez, mas rodopiou sobre si mesmo umas boas dezenas de vezes. Portanto, de 0 a 10, dou-lhe 3 em futebol, mas 9 em danças de salão.

DOUMBIA

Bom jogo na primeira parte, sem medos a atacar e a defender. Na segunda é que teve de ir tratar do IRS, meter umas cartas no correio, comprar alho-porro, e aproveitar para passar no cabeleireiro para repintar as madeixas, e já não deu para voltar ao campo.

BATTAGLIA

Um gajo está lesionado durante 11 meses, faz um esforço de recuperação enorme e, com certeza, de grande sacrifício, volta a jogar, perde desta maneira e ainda leva duas cuecas. Deve ter ido para casa dar com o joelho na parede para ver se fica pior e vai para o estaleiro outra vez até Junho.

WENDEL

Falhou um lance na primeira parte, que deixava dois colegas isolados, queixando-se de ter sido encandeado pelas luzes do estádio. Na segunda parte falhou outro lance que deu origem ao golo do Famalicão. Não sei se foi pela mesma razão mas, pelo sim pelo não, é melhor no próximo jogo jogar com uns óculos daqueles de ver o eclpise.

MIGUEL LUÍS

Sinto que aquele chapéu que fez ao Defendi teria sido mais bonito se tivesse acertado na baliza. Mas estando como estamos, também não me quero pôr aqui com extravagâncias. Vou conter-me nas exigências, prometo. Se der para não perdermos o próximo jogo, era bom. Mas a sério, não quero mesmo estar a ser demasiado exigente.

VIETTO

É bem feito que tenha sido substituído. Não tinha nada que marcar um golo daqueles, deixar os adeptos todos felizes e cheios de esperança, sabendo perfeitamente pelo passado recente como é que ia acabar o jogo, fazendo com que a desilusão e tristeza finais fossem muito maiores. Que não se atreva a marcar mais golos destes.

BOLASIE

Trapalhão, atabalhoado, confuso, bem-intencionado mas ineficaz. Não admira. Os comentadores estiveram o tempo todo a trata-lo por Yannick e nós bem sabemos o peso que esse nome tem em Alvalade.

JOVANE

É começar a não estar 19 vezes fora-de-jogo em cada partida e é capaz de começar a fazer uns golinhos.

JESÉ

Espero ansiosamente pelo seu novo hit de reggaeton. De certeza que está para breve, tendo em conta que está cheio de tempo livre, tanto fora como dentro de campo.