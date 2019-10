Renan

Defesa épica a salvar mais uma vitória extremamente expressiva pela vantagem mínima.

Neto

Esteve discreto, sóbrio, humilde. Tudo o que a Cristina Ferreira não esteve no discurso dos Globos de Ouro.

Coates

Última Hora: Sebástian Coates afinal ainda sabe defender. Desafiando os críticos que já diziam que ele devia antes era ir jogar curling, desporto mais popular do Uruguai, demonstrou que ainda sabe que quando a bola está no pé dos outros é para cortar.

Mathieu

A solidariedade deste homem não tem limites. Fez aquele passe desastroso, completamente intencional, para o pessoal deixar de falar no Coates e nos seus erros. O próximo passo é ir fazer voluntariado para Bali, como as influencers solidárias.

Acuña

Bom jogo, cheio da sua raça habitual. Foi substituído antes que levasse o sétimo amarelo.

Doumbia

Esteve mais violento do que é normal. Deve ter estado a ler os últimos tweets do José Pinto Coelho e teve que descarregar em algum lado. É legítimo.

Wendel

Excelente exibição, ao nível da que fez no último jogo em que jogou 3 minutos. Só que hoje jogou tanto como nos 87 de banco do outro jogo.

Miguel Luís

A qualidade do seu remate foi evoluindo ao longo do jogo. Começou a rematar rasteiro, acabou a acertar num balão meteorológico.

Bruno Fernandes

Eu sei que já falei hoje da Cristina nos Globos, mas se eu estivesse no lugar dela, em vez de Nossa Senhora, estampava a cara do Bruno Fernandes no meu casaco. Talvez até em todas as minhas peças de roupa.

Luiz Phellype

Um golaço e uma assistência para um golaço. Lindíssimo. Se fizer sempre isto, mesmo que o Coates volte a marcar um auto-golo por jogo, ainda havemos de conseguir ficar lá para quarto ou quinto no campeonato, e voltar para o ano à Liga Europa.

Bolasie

Excelente desempenho nos 400 x estafetas. Agora é correr o mesmo mas com bola.

Vietto

Hoje não lhe apeteceu muito. Andou ali mais para ganhar fome para ir jantar do que outra coisa.

Eduardo

Não tendo feito um único remate perigoso, claro que fiquei desapontado. Mas não muito, que eu já não tenho muito com que me desapontar nas exibições do Sporting.