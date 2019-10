Há dois anos estavam em Barcelona e agora estão em Paços de Ferreira a jogar à chuva a uma quinta-feira. Não ficavam irritados como Mathieu?

Renan Ribeiro

Que nem Moisés, abriu o mar verde que estava à sua frente estendo-se epicamente para defender o remate que tinha nascido para ser golo. Voou biblicamente quase no fim do jogo para expiar o empate.

Ristovski

Excelente regresso, com a atitude a que sempre nos habituou. E com um remate que devia ter sido golo, mas não foi, como sempre nos habituou.

Coates

Estava tão a dormir no golo deles que não tenho a certeza se não foi uma recaída no seu problema de auto-golismo.

Mathieu

Andou irritado o jogo todo. Com o Coates, com o Acuña, com a chuva, com a relva, com a bola, com o estádio, com a vida no geral. Normal. Imaginem que há dois anos estavam em Barcelona e agora estão em Paços de Ferreira a jogar à chuva a uma quinta-feira.

Acuña

Disseram-lhe que o pólo aquático era um jogo mesmo violento e ele aproveitou a chuva para andar a distribuir vergastadas sempre que o senhor árbitro não estava a ver. E quando estava a ver. E quando o árbitro nem sequer existia.

Doumbia

Gostei especialmente quando sofreu uma falta perto do meio campo do Paços de Ferreira e aterrou perto de Alfragide.

Eduardo

E aquela jogada à Messi? Claro que também teve lances à Eduardo, mas aquela jogada à Messi ninguém lhe tira.

Bruno Fernandes

Temos todos de concordar que é um pouco ridículo ter maquilhado o olho de negro, a propósito da cotovelada que não levou, só para dizermos que até nestas condições consegue fazer uma assistência de sonho e ter aquela frieza no penálti. Enfim.

Luiz Phellype

Ninguém diria que tinha aquela agilidade de acrobata do Cirque do Soleil. E se calhar não tem e agora está a pôr gelo na virilha, mas já valeu.

Jesé

Não que tenha estado mal, mas parece que esteve a meio gás. Se calhar cansou-se muito a cantar e dançar no balneário no outro dia.

Bolasie

Ainda conseguiu dar um excelente contributo ao nível de corridas para a frente e para trás.

Borja

Fez falta para amarelo, mas quem levou o amarelo foi o Eduardo. Muito inteligente.

Ilori

Entrou aos 88 mas ainda tive medo que perdêssemos 9-2.