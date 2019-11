Diogo Faro propõe que se feche o Sporting já e só se volte daqui a 2 ou 3 anos com as coisas finalmente bem pensadas e estruturadas

RENAN RIBEIRO

Perfeito movimento de pescoço a acompanhar a bola no golo do Tondela, qual estudante de Física que calculava mentalmente, e com brilhantismo, a trajectória da bola, verificando todas as variáveis de força e velocidade, e chegando à conclusão que o resultado era mais uma derrota ridícula ao quadrado para o Sporting.

ILORI

Um jogo ao domingo à tarde com o Ilori é a receita ideal para não deixarmos que a moleza própria deste dia se apodere e nos deixe adormecer. Sempre que a bola está com ele ou na sua zona, ficamos logo “pronto, é agora, vai enterrar, ui, já fomos, ai valha-me nosso senhor” e esta aflição acorda-nos logo.

COATES

Tendo em conta que está a recuperar do seu problema de auto-golismo e que ainda por cima hoje jogou com o Ilori ao lado, até podemos ver pelo lado positivo e concluir que só ter perdido por 1-0 até foi um bom resultado.

RISTOVSKI

Por esta altura ainda está a olhar para trás do ombro para perceber porque é que não conseguiu chegar à bola que deu o golo deles.

ACUÑA

Esteve tão desligado do jogo como o menino Manuel Bourbon está da realidade.

DOUMBIA

Desviou ligeiramente a perna e não levou mesmo em cheio com os pitons do tondelense, o que fez com o que o árbitro lhe tenha dado só o amarelo. Pede-se um pouco mais de espírito de sacrifício pela equipa que isto como está, toda a estratégia é bem-vinda e ter jogado contra 10 pode ser que tivesse ajudado. Ou não. Já nem sei.

MIGUEL LUÍS

Se eu quisesse ser um reacionário maldoso, diria que a culpa de não termos ganho era dele porque teimou em não acertar na balizar. Não querendo ser isso, tento ser justo e dizer que até fez um bom jogo, porque o fez. Mas porra, Miguel! Não é à volta dos ferros brancos, é lá dentro.

BRUNO FERNANDES

Nem golos, nem assistências, nem alegria, nem grande vontade de viver quando olha à volta no campo e pousa os olhos em alguns dos seus colegas de equipa. O Bruno não merece isto. Por mim, fechava-se o Sporting já e só se voltava daqui a 2 ou 3 anos com as coisas finalmente bem pensadas e estruturadas.

VIETTO

Não foi por falta de esforço que não conseguiu melhor. Correu, fintou, passou, rematou mas, na verdade, foi tudo quase tão inútil como a minha tarde em que não estive mais de 5 minutos fora do meu sofá.

BOLASIE

Não consegue jogar à chuva, está visto. Ou então achava que hoje era para fazer bodyboard em vez de jogar à bola. Assim sendo, já me faz mais sentido que tenha parecido que estava de pés de pato calçados.

LUIZ PHELLYPE

Teve de ser substituído por estar de rastos. Aqueles 37 metros que correu no total deram cabo dele.

EDUARDO

Ainda entrou a tempo de fazer um passe certo e outro torto. Registo equilibrado.

JESÉ

Pena não poder ter sido titular, por estar cansado do concerto que deu no balneário depois do último jogo.