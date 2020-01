O apelo de Diogo Faro: Bruno, o United está para descer de divisão. Sei que o Sporting não está muito longe disso mas lá ficará se tu saíres

MAXIMIANO

Estava descansadinho a passear, já para aí a 17 metros da baliza para ir ver se as linhas do meio-campo estavam bem pintadas. Normal que com tanto adiantamento não tenha chegado à bola.

COATES

Então vamos jogar com o Ilori contra o Benfica, é isso? É isso que me estão a dizer? Que azar a gripe setubalense não ter passado para TODOS os nossos, quem sabe pneumonias e tudo, para o jogo ter que ser anulado ou perdermos por falta de comparência.

MATHIEU

Ontem esteve pelo futebol espectáculo. Iniciou a jogada do golaço do Setúbal, e ainda deixou o outro executar um belo cabeceamento à trave.

RISTOVSKI

"Pá, vocês sabem lá o que é estar com gripo e ter que ir a um hospital lá na Macedónia, onde tudo é resolvido com serrotes e martelos. Joguem à bola, mas é."

BORJA

Foi a Setúbal essencialmente porque viu sugestões na TimeOut dos melhores sítios do mundo onde comer choco frito, e porque é a terra do Toy, o cantor que podia ser narcotraficante colombiano mas de bom coração.

BATTAGLIA

Voltou a fazer um jogo inteiro. Teve de ser contra a Turma de Acamados do À Beira Sado, mas o que conta é que conseguiu.

WENDEL

Tão bonita a forma como festejou o nosso primeiro golo, que foi auto! A vida dos rapazes bons é mesmo assim. "Se não consegues fabricar as tuas próprias alegrias, festeja as dos outros como se fossem tuas" - já dizia o velho ditado vietnamita que eu acabei de inventar.

BRUNO FERNANDES

Bruno, o Manchester United está para descer de divisão, praticamente. Eu sei que o Sporting não está muito longe disso, mas lá ficará se tu saíres agora. Ganha juízo, sff. Aguenta lá uns meses.

VIETTO

É um rapaz humilde e sensível, a quem a gripe dos outros claramente afectou. Não que tenha ficado doente, mas teve pena dos outros e não quis correr demais.

BOLASIE

Este foi o contrário. Não teve pena. Aliás, tentou rematar com tanta força que a bola passou 3 km acima da baliza e acertou num barco de pesca de arrasto.

LUIZ PHELLYPE

Tirou a febre aos centrais do Setúbal, fez-lhes chá, arranjou-lhes lenços para o nariz e, acima de tudo, deu mimo e amor. Não serviu como avançado, mas foi um lindo enfermeiro.

RAFAEL CAMACHO

Quando tudo indicava que ia fazer mais uma finta e perder estupidamente a bola, culminou aquela bonita jogada com uma assistência. Há dias realmente surpreendentes na vida do Sporting.