Maximiano

Notícia de última hora: Murphy dá autorização oficial para que a sua lei passe antes a chamar-se Lei de Sporting.

Ristovski

Conseguiu deixar fugir mais vezes o Galeno, do que consegue a justiça angolana fazer com a Isabel dos Santos.

Coates

Foi um autêntico muro, impedindo que os jogadores do Braga conseguissem atacar ainda mais. E sem ser naquela parte da porrada também lá foi fazendo o que pôde.

Mathieu

Antes do jogo disse que o Braga era favorito. Depois não conseguiu impedir o Horta de rematar para o primeiro golo. Arrebatou-se e fez o empate porque até estava cheio de vontade de ganhar ao favorito. Não conseguiu fazer nada para impedir o segundo. Resolveu largar-se à corrida e varrer não sei quem. Provocou um pequeno motim. Foi expulso. Insultou (em resposta a outros insultos) adeptos do Braga. Tomou banho (à partida). Comprou um bilhete só de ida para França. “Putain, não volto para lá”.

Acuña

Num jogo em que era expectável que acendesse tochas, cuspisse fogo e sacasse de três ou quatro navalhas, conseguiu levar só um amarelo. Digam ao departamento médico do Sporting que é capaz de ter sido má ideia ter-lhe começado a dar ritalina.

Battaglia

Fundamental no abraçar de antigos colegas de equipa, principalmente o Eduardo, de maneira a impedir mais violência enquanto distribuía amor e carinho. Porque o futebol também é isto. Ganhar é que não é de certeza, pelo menos para o Sporting.

Doumbia e Boulasie

“Bora, Bolasie! Pujança nisso. Vai com tudo para cima deles! Eu vou sair para tu entrares, mas é para ganharmos isto!”

15 minutos e zero remates mais tarde – Bolasie é expulso.

Wendel

Grandes momentos de elegante perfil técnico, como aqueles em que, enquanto ajudava a defesa, em vez de sair a jogar chutava a bola para a frente com o máximo de força possível. Um gesto técnico também conhecido como “Sobe, Algés!”.

Bruno Fernandes

“Senhor guarda, fale lá com os seus colegas e diga-lhe que não tem jeito nenhum fazer aquilo à mulher, só porque a filha não levava o passe! Vamos lá ter calma. Para tristezas já nos basta esta equipa” (ver imagem que circula por aí).

Rafael Camacho

Tão novo e já com o privilégio de jogar pelo Sporting contra Porto, Benfica e Braga. Se substituirmos “perder” por “jogar”, a frase funciona na mesma.

Luiz Phellype

Ficou impressionadíssimo com o golo do Mathieu por não saber como se faz. Impressionado e com inveja.

Neto

Fundamental para assegurar mais uma derrota nesta prestigiada época desportiva do clube.