Nas propostas do Parlamento sobre a eutanásia, “sofrimento atroz prolongado” não inclui ser do Sporting? Ainda vão a tempo (por Diogo Faro)

MAXIMIANO

Não sei se nas propostas que os partidos vão apresentar no Parlamento sobre a eutanásia, aquela parte do “sofrimento atroz prolongado” não inclui ser do Sporting. Se não inclui, ainda vão a tempo.

LUÍS NETO

No jogo anterior assumiu o papel de porta-voz do Sporting, ontem assumiu o papel de capitão, em breve assumirá que está arrependido ter vindo para o clube.

COATES

Eu não sei se não valia mais o Coates dizer logo que não se sente confortável em jogar contra o Rio Ave, se acaba sempre expulso. Quer dizer, mais vale jogar 10 minutos com o Coates e depois ele ser expulso, do que jogar 90 com o Ilori, por isso, retiro o que disse na primeira frase.

BORJA

Se há muitos jogadores que fazem jogos no seu estilo inconfundível, Borja faz quase todos os jogos no seu estilo confundível. Isto, porque se confunde com muita coisa, menos com um bom lateral.

RISTOVSKI

Além de Neto, o mais lúcido da defesa. O que não é grande feito, na verdade, tendo em conta que o Coates estava descontrolado a distribuir fruta e o Borja, bem… é o Borja.

EDUARDO

Gesto técnico perfeito de fixação ao terreno de jogo, aquando do golo do Rio Ave, tendo deixado completamente lindo, leve e solto o Piazon para cabecear para a felicidade.

WENDEL

Rápido, criativo, endiabrado, eficaz, pertinente. Cinco, entre muitos mais, adjectivos que não podemos atribuir ao Wendel neste jogo.

DOUMBIA

Surpreendeu. De forma completamente inesperada para todos, fintou tudo e mais alguma coisa e apareceu com um cabelo normal.

RAFAEL CAMACHO

Esteve ausente, provavelmente a pensar num jogo de Fortnite que tinha deixado a meio.

BOLASIE

Uma força na natureza. Talvez uma média força da natureza, vá. Ou melhor, aparenta ser uma força, mas às tantas é uma forcinha. Não serve para muito, mas cai facilmente e lá deu para o penalty.

SPORAR

“Nenhum homem é uma ilha isolada”, pode ler-se no início de Por Quem Os Sinos do Dobram, do Hemingway, citando John Donne. Só que nenhum deles algum vez viu Sporar jogar. É, é.

JOVANE

Herói, salvador, semi-deus. Converteu o penalty que permitiu ao Sporting continuar nesta senda gloriosa de tentar ficar nos lugares europeus.

BATTAGLIA

Escreveu um tweet a dizer que uma notícia do Record era mentira. Battaglia, o médio-defensivo que no fim de carreira para integrar a equipa do Polígrafo.