Vietto marcou, mas depois lembrou-se que o coronavírus está descontrolado e mais valia sermos já eliminados, para não viajarmos mais

Maximiano

Duas defesas incríveis, no mesmo lance, que impediram que na altura o Basakheir ficasse na frente da eliminatória, ainda antes do prolongamento. Devia ter deixado entrar, para pouparem o esforço e energia para a luta no campeonato pela manutenção do 4º lugar.

Ristovski

Às vezes, neste tempo da pós-modernidade, não se dá o devido valor a jogadores, até a homens, de convicções fortes. O Ristovski esteve convictamente pregado à relva, convicto que o Visca não marcava dali. Estava era convictamente errado.

Coates

“O Sporting parece um puto no liceu. Usa o humor como defesa”- disse o meu amigo Duarte Correia da Silva, no Twitter. Vou deixar aqui porque tem muita graça. Pago-lhe uma jola por isto.

Illori

É rapidíssimo a reagir quando tem a bola nos pés e é pressionado. Reage sem pensar, cheio de nervos e alivia para onde está virado, mas a rapidez ninguém lhe tira.

Acuña

Apesar da derrota, uma exibição de classe. Tanto a defender, como a dar “cabritos”, como a cruzar para golo, como a insultar os adversários suavemente ao ouvido deles, evitando assim o cartão amarelo, mesmo que lhes tenha dito que as suas mães não pagam impostos.

Battaglia

A raça argentina nas várias formas. Defendeu como Verón, fintou como o Messi, acreditou como a Evita Péron, rematou como uma velhota qualquer de Buenos Aires.

Wendel

Ainda contribuiu para aquela altura em que, segundo um dos comentadores, as equipas estavam “literalmente empatadas”. Um dia ainda vamos perceber o que é estar metaforicamente empatado no futebol, mas como ainda deve demorar, para já ficamos assim.

Bolasie

Estudos credíveis na Internet apontam para que Bolasie não saiba jogar à chuva. É a única explicação que encontro.

Jovane

Ao nível de ter sido completamente irrelevante no jogo, esteve muito bem.

Vietto

Marcou o golo da esperança. Mas depois lembrou-se que o coronavírus está descontrolado e mais valia sermos já eliminados para não terem que viajar mais, sujeitos a ser contagiados. Acho prudente da parte dele, por acaso.

Sporar

O Império Otomano durou séculos, e mesmo assim foram menos anos disso do que remates falhados hoje pelo Sporar.

Plata

Voltou a fazer a indiferença. Fica a intenção.

Doumbia

Como vimos pelo resultado do jogo, só me admira que ter mandado aquela à barra não seja considerado logo auto-golo pela maneira como acabou a jogada.

Eduardo

Quando eu jogava futebol na distrital de Lisboa, uma das coisas mais básicas que sabíamos é que não se fazia substituições antes de um canto contra nós. O Silas pôs o Eduardo quando? Exacto.

Pedro Mendes

Mais um carimbo no passaporte. Mas se depender do Sporting para viajar, mais vale marcar já um interrail com os amigos.