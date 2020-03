Diogo Faro a vigiar a quarentena do plantel do Sporting: há mais de duas semanas que Ilori não falha um corte ou um passe

MAXIMIANO

Acha um pouco injusto que a pandemia tenha aparecido numa altura em que ele já tinha agarrado o lugar na baliza. Por outro lado, também acha injusto ter agarrado a titularidade nesta época. E agora está em casa a pensar que era um pouco indiferente ter sido nesta época ou nas anteriores 18.

MATHIEU

Está contente com a paragem do campeonato. É uma pessoa muito civilizada e que rapidamente recolheu a casa, passando agora o tempo a ver filmes franceses e repetições de jogos seus no Barcelona.

ILORI

Há mais de duas semanas que não falha um corte ou um passe. Essa é que é essa.

COATES

Tem treinado no quintal com os filhos. Infelizmente, entrou a pés juntos num deles e partiu-lhe um tornozelo. A mulher mostrou-lhe o cartão vermelho e agora dorme também no quintal.

RISTOVSKI

O que mais lhe tem custado é a distância do seu grande amor, a saudade que aperta na impossibilidade de estarem juntos, mesmo nesta situação. Tem tentado amenizar a dor, falando com ele todos os dias, ansiando pelo dia em que voltará a abraçar o Bruno Fernandes.

ACUÑA

Está pior que estragado, está enraivecido, está possesso. Não consegue conceber que haja problemas no mundo que não se consigam resolver à porrada.

WENDEL

Tem passado dias difíceis. Primeiro, quando pararam o campeonato, ficou felicíssimo e começou logo a ir para festas de forró e rodas de samba. Depois foi tudo cancelado, e nem ao Guilty pode ir comer bifes sobrevalorizados e afogados em azeite. Está tristíssimo.

BATTAGLIA

A vida de jogador do Battaglia é ao contrário da dos outros. Joga um mês, está parado o resto do ano todo.

VIETTO

Tem aproveitado para treinar os remates intensivamente. Todos os dias faz centenas de remates no jardim. Vamos esperar que dê frutos e que, quando o campeonato voltar, consiga melhorar a média de um golo por cada 64 remates.

JOVANE

Está a considerar desistir do futebol, se a paragem se prolongar, e juntar-se a um grupo de capoeira pós-contemporânea, que é onde se sente mais livre, mais ele mesmo.

PLATA

Está perdido em Lisboa. Não percebe porque é não está ninguém na rua e porque é que não pode ir à vontade ao McDonald’s sem ter polícias a mandá-lo para casa. Ele só queria um Happy Meal.

SPORAR

Está relaxado, vai variando entre ver porno japonês e séries más da Netflix. Para ele não são más, calma. Mas ele viu “You” e aquelas novas séries espanholas (seriam novelas se passassem na televisão normal) e acha que são boas. Não lhe peçam recomendações.

FRANCISCO GERALDES

Mantém-se entretido, mesmo que sinta falta da bola. Entre a ajuda nas compras às velhinhas e os engates no Instagram, ainda lhe sobram uns cinco minutos por dia para ler um pouco dos seus livros.

PEDRO MENDES

Todos os dias vê tutoriais de cabeleireiros no YouTube. Com o país neste estado, vai ter que ser ele a cortar o próprio cabelo, e não pode correr o risco de estragar o seu lindo carrapito de jovem moderno.