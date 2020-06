Diogo Faro não conhecia Nuno Mendes, mas vê-o com um bom sentido de justiça. Até dele ouviu que é absurdo um teto salarial para as jogadoras

MAXIMIANO

À falta de espectadores no estádio, estava lá o Max a fazer a vez. Mas dada a falta de trabalho que teve, sinto que enquanto adepto podia ter dado mais. Não acendeu umas tochas, não envergou faixas, enganou-se na letra da "O Mundo Sabe Que", não assobiou nenhum colega, não insultou gratuitamente o Varandas, nada. Enfim, achei que podia ter dado mais.

MATHIEU

Pelos vistos, já se deixou de armar em vedeta (segundo o Amorim, claro, não quero estar para aqui a lançar falsos boatos) e lá treinou bem, voltando assim à titularidade. Rematou ao nosso poste de propósito em jeito de birra, para não acharem que é com esta idade que o vão pôr de castigo.

EDUARDO QUARESMA

Filho de Coates e Mathieu, que lhe vão dando ordens para arrumar o quarto, para varrer os pés aos adversários e para parar de fumar ganza e deixar filtros por todo o lado. O miúdo faz-se.

COATES

É capaz de ter a técnica de um poste de iluminação urbana, mas nunca deixa de me empolgar sempre que pega na bola e sai a jogar por ali fora, a fintar adversários, colegas, árbitros, a gravidade e a própria lógica do mundo.

RAFAEL CAMACHO

Um jogador feliz em campo, seguro de si mesmo, amigo do seu amigo e cujo pior defeito é ser teimoso. Esteve como é, em alta definição.

NUNO MENDES

Não o conhecia, admito. Não me julguem, não tenho estado atento às camadas jovens porque não tenho tido vagar. Mas gostei do miúdo. Bom posicionamento, bons pés, e bom sentido de justiça, tanto que creio tê-lo ouvido dizer que era absurdo que houvesse um tecto salarial para as jogadoras de futebol, mas não para os jogadores. Concordo em absoluto.

MATHEUS NUNES

Ainda não tenho uma opinião bem formada sobre ele, mas, até ver, parece-me um bom jogador deste desporto cuja final da Champions é uma recompensa para os profissionais de saúde na luta contra a covid-19. E eu nem sei se não é recompensa a mais, mas enfim, o António Costa é um mãos largas.

WENDEL

Dia bom para Wendel. Como já bem sabemos, quando lhe apetece dar uso aos pés, dá um bigode ao adversário. (Ehehe Perceberam? Porque tem bigode e… Pronto, é isso, parece que foi escrita pelo Fernando Mendes, mas vou deixar ficar).

PLATA

Vou dizer aqui uma coisa com a qual se calhar vocês não estavam a contar: adorei o Plata a titular. Pronto, já disse. É pá, acho que o miúdo agarrou bem, o que é que querem que vos faça? Atacou, defendeu, fintou, desequilibrou, ganhou a falta para o primeiro golo, sei lá. Esteve bem, pronto, não me tentem dizer o contrário que vocês também só estão bem é a implicar.

JOVANE

Que engraçado. Poucas horas antes do jogo, apareceu-me na timeline do Twitter uma pequena compilação dos comentadores do Canal 11 a falarem do Jovane. Riam-se, diziam que é limitado, que tentava levar o jogo para a frente mas quase nunca com sucesso, que até era forte fisicamente mas não era grande coisa com os pés. Enfim, todo um rol de elogios. Nem vou escrever aqui nada sobre o jogo que o Jovane fez para não estragar. Ficamos a aguardar novos comentários dos iluminados.

SPORAR

Deve estar com os ossos fracos, a precisar de Calcitrin ou um semelhante desses produtos que são mesmo eficazes e não são nada para extorquir velhinhos, tal foi a quantidade de vezes que caiu. Mas enquanto não lhe faltar aquela frieza a marcar penaltis, está tudo bem.

RISTOVSKI

Tinha saudades dele. Do seu cabelo loiro cortado com dois seixos e uma escova de dentes, dos seus cruzamentos sem força e da sua cara de desalento quando o Geraldes não lhe passou a bola a tempo.

BATTAGLIA

Gosto mais dele assim. A entrar poucos minutos.

GERALDES

Com a sua pilosidade facial de D’Artagnan, armou-se em espadachim e levou uma bela arrufada quando fez um cabrito a um dos outros. Gostei, achei bonito. Não tem nada que se armar em esperto só para impressionar as Julietas que para aí andam.