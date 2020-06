Depois de agradecer a Mathieu, Diogo Faro deixa uma receita a Frederico Varandas: cláusula de €250 milhões no Jovane, já

MAXIMIANO

Ainda estava a pensar nos últimos tiktoks que tinha visto antes de sair do balneário, e já estava a levar um golo. Nem o golo o desligou da honesta interrogação em tentar saber porque é que há pessoas com mais de 16 anos que usam aquela rede social.

MATHIEU

Foi, sem qualquer dúvida, um dos jogadores mais importantes das últimas épocas do Sporting. Mesmo já não tendo jogado este jogo, fica aqui este parágrafo com um abraço e o agradecimento pelo que jogou por nós.

EDUARDO QUARESMA

O drama dos filhos de pais divorciados é real. Pior, Quaresma ficou órfão de um dos pais, de repente. Ficou abalado, deixou de ir às explicações de português com o Geraldes, baixou de rendimento no Fortnite, começou a fumar charros de Xanax e acabou a fazer uma assistência para o Belenenses. Vai ficar tudo bem, Eduardo.

COATES

Obviamente também desamparado sem o Mathieu, companheiro de vida, estava a pensar nos bons momentos em que passeavam de mão dada pelos relvados, ou em que riam juntos depois de varrerem avançados adversários, quando foi surpreendido pelo golo deles. Recuperou a compostura a tempo de marcar um golo e de lho dedicar.

BORJA

Mais uma exibição de Borja que não foi carne nem peixe, que não alegrou mas também não desanimou, que não surpreendeu nem comprometeu, que tanto fez como tanto era para ter feito. Enfim, é o que temos.

NUNO MENDES

Jogou com a alegria de saber que aquilo que o apoquentava no jogo passado já não se verificava. A FPF voltou atrás com aquela ideia ridícula de desigualdade de género que punha um teto salarial às mulheres e não aos homens.

MATHEUS NUNES

Mais confiante do que no jogo anterior, a conseguir arrumar o meio-campo como se fosse o próprio quarto. Deve ter visto algum vídeo sobre auto-estima do Jordan Peterson, o Gustavo Santos encapotado que as pessoas agora acham que é um intelectual.

WENDEL

Um jogo bem conseguido, mas que lhe requereu uma concentração fora do habitual. Não foi fácil lidar com o vídeo que acabara de ver, do presidente do seu país, Jair Bolsonaro (Bolsonero, para os amantes de Roma Antiga) com um senhor de acordeão a tocar a Ave Maria e a cantar quase tão bem como um cortador de relva. Que dureza (mas aconselho o visionamento).

RISTOVSKI

É este, é. O Ristovski que defende, que ataca. O Ristosvki que tem aquele corte de cabelo soviético desde que ainda estava na barriga da mãe. O Ristovski que cruza sem olhar. O Ristovki que assiste para golos bonitos. Este é o Ristovski que você respeita.

PLATA

Continua bem, solto, confiante, divertido, meio marreco. Preocupam-me aquelas costas. Eu sei que deve dar jeito para cruzar, para determinadas fintas de corpo, ou até para pousar coisas nas costas se lhe apetecer, mas daqui a uns anos não se aguenta de dores nas cruzes.

JOVANE

Cláusula de 250 milhões, já. Tratá-lo bem, motivá-lo, abraçá-lo mas sem passar covid, dizer-lhe que é lindo e que tem pés de sonho. E venha quem vier, não o vender. Pronto, Varandas, está aqui a receita. De nada.

SPORAR

Jogo a jogo, aprimorando a técnica de ganhar livres perigosos ou penáltis. Um bom avançado também é isto.

GERALDES

Olha, olha! Todo espertalhão, o miúdo. Jogou toda a segunda parte, jogou bem, agarrou o meio-campo e ainda fez três remates. Mas não marcou nenhum, acho que de propósito por ser sovina. Fica aqui público que ele prometeu pagar-me um pagar um jantar no sítio que eu quisesse, quando marcasse um golo.

ILORI

Nem tenho nada de mau para lhe apontar. Vêem como vocês são? Assim que o viram entrar, pensaram “o que é o Faro vai criticar desta vez nele?”. Nada! A não ser naquele lance em que… Eh pá, pronto, deixem estar, fica assim.

DOUMBIA

Aqueles minutos marotos para desentorpecer as pernas e fazer 3 passes certos e 7 errados.

BATTAGLIA

Gosto mais dele assim. A entrar poucos minutos.