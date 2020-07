Será Jovane apenas fogo de vista? E será que a Cristina vai para a CMTV? Temas para o verão, por Diogo Faro

MAXIMIANO

Honestamente, merecia ir de férias com ligeiramente menos golos no saco. Não só na época, como hoje. Por outro lado, teve a vida que qualquer estagiário tem quando começa na vida de trabalho. É massacrado por todos os lados, pouca culpa tendo, e ainda lhe dizem que a vida é mesmo assim.

LUÍS NETO

Nunca é fácil ser chamado à última da hora para substituir o lugar de outra pessoa. É como ser um/a ex-namorado/a e receber aquela chamada ao final da noite, quando se sabe perfeitamente que a outra pessoa está a sair da discoteca acabadinha de fechar, já mesmo como último recurso. Ninguém joga bem nestas condições.

EDUARDO QUARESMA

Primeiro derby do rapaz pela equipa principal. Como quase todos os jovens do Sporting, começa a carreira a correr atrás do prejuízo. Boa sorte.

RISTOVSKI

Levou porrada e falhou remates que deviam ter sido golo. Leva este resumo para pensar nas férias e tentar fazer TPC que o faça reflectir sobre isso.

ACUÑA

Não há melhor metáfora para a época do Sporting do que acabá-la com o maior sarrafeiro da equipa a ser capitão de equipa. Para o ano há mais.

NUNO MENDES

Façam-me um favor, não o vendam por um pires de tremoços e duas minis. Já sabemos que a maior parte dos talentos que fazem meia dúzia de jogos bons pelo Sporting são logo despachados por tuta e meia, mas tenham lá um pouco de noção de vez em quando.

WENDEL

Lá esteve o nosso Wendel a fazer a sua magia. Aquele tipo de magia que só ele mesmo é que entende na maior parte do tempo, mas que de vez quando, como na jogada que deu o golo do Sporting, até dá para o resto dos seres humanos sportinguistas apreciarem. Se nos chega? Claro que não. Mas a auto-estima dos sportinguistas também já estão em baixo que devia ser palco de estudo.

MATHEUS NUNES

Provavelmente, o único jogador de hoje que achou que, para pelo menos tentar ganhar, era preciso levar a bola para a frente. Às vezes, nós, os adeptos, tomamos estas coisas como garantidas. Mas a verdade é que os jogadores, por vezes, podem não querer estar com o trabalho de empurrar a bola e mais aqueles movimentos bruscos para a frente.

JOVANE

Despede-se do campeonato com mais um jogo mais ou menos, assim ou assim, tanto se dá como se lhe deu. Esta última expressão nem sequer sei se é bem assim, mas é como o Jovane. Será que vai ser um grande jogador? Será que é só fogo de vista? Será que o mundo vai acabar em 2021? Será que a Cristina Ferreira ainda vai para a CMTV? Grandes questões do nosso tempo que só saberemos depois do Verão.

PLATA

Ir de férias antes do resto de todos os colegas de escritório, quem nunca? Aquela semana em que ainda se vai para a empresa, mas já só se fica a fazer scroll no Twitter a contar os minutos para arrancar para Albufeira.

SPORAR

Nem sempre as pessoas fazem os mínimos que lhes competem. Mas quando fazem, há que reconhecer-lhes o feito. O avançado do Sporting marcou um golo passados 23 jogos sem marcar? Parabéns. Agora é arrepiar caminho.

TIAGO TOMÁS

O miúdo da nossa formação entrou e fez uma bonita assistência para o golo. É destas pequenas alegrias de que se faz a vida.

BATTAGLIA – VIETTO - BORJA

Pronto, foi giro. Aqueles dois minutos de jogo para uma despedida sem qualquer glória