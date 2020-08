Diogo Faro tem uma mensagem para todos os sportinguistas: este ano é que é!

"Este ano é que é!". Diz nenhum sportinguista. Lembro-me de quando o Sporting não ganhava o campeonato há muitos anos. Quer dizer, isso é praticamente a minha vida toda. Lembro-me é de uma altura específica destes anos todos nos quais o Sporting não ganha o campeonato. Era a altura em que chegava a pré-época e havia muitos sportinguistas a dizerem “este ano é que é!”.

E o mais curioso, à luz de hoje, é que o diziam convictamente, todos embrulhados em fé e genuíno entusiasmo com a nova época que chegava. Eu era um deles. Ah! Bons tempos.

Víamos os reforços a chegar e havia lampejos de esperança, augúrios de uma prometida e vitoriosa felicidade. Ainda havia alegria nos nossos olhos a mirar o arranque de mais um ano de campeonato. Claro que toda esta construção emocional, extremamente bonita e auspiciosa, era quase sempre destruída à primeira jornada quando perdíamos com o Santa Clara ou com o Tondela. Mas sempre tínhamos tido aquelas semanas de entusiasmo, empurradas pela vitória ao Real Madrid – ah, mas jogou com a equipa C, não quero saber, também conta – no torneio comemorativo do centenário da conquista do presunto ibérico, ou lá que o que era.

E agora?

Agora a época acaba e a maior parte de nós, em vez de renovar o entusiasmo, pensa é “pronto, lá vem mais um ano, espero que passe rápido”. Ou sou só eu? Se calhar sou só eu que estou aqui dramatizar e a generalizar injustamente a minha descrença, e vocês até estão para aí todos empolgados porque fomos buscar o ___________ e o ____________ (insiram a vosso bel-prazer, que eu ainda nem sequer percebi se estamos a ir buscar reforços ou não).

Eu dou por mim e já estou quase a dizer “bem, se conseguirmos ficar em terceiro, já não é mau”. É a este ponto miserabilíssimo a que está a chegar o meu pessimismo por acumulação dos últimos 19 anos. DEZANOVE ANOS.

Por outro lado, se o Sporting espeta 5-0 na primeira jornada, eu só não digo logo que vamos ganhar o campeonato e a Champions porque não estamos na Champions. Que surpresa, não estamos na Champions mais um ano.

Enfim, é duro ser do Sporting. Eu queria dizer “este ano é que é”, mas não sou capaz. Quer dizer, sou. Rio-me é assim que acabar de o dizer.

Mas vá: este ano é que é!

Não me ri. Juro.