A criança de 18 anos, em vez de estar a ver o RicFazeres ou fazer vídeos no TikTok, esteve para ali a jogar e marcou o golo da vitória

ADAN

Cá estamos novamente, não é verdade? Primeiro jogo, primeiras impressões, primeira vitória. Até agora, estamos a fazer uma época perfeita e com zero golos sofridos. Essa já ninguém nos tira.

LUÍS NETO

Está cá mais para isso, para ralhar com o Matheus Nunes, porque é disto que também é feito o crescimento e a amizade. E quando se é amigo, o mais importante é apoiar, seja com palavras, um abraço, ou um beijinho. Mesmo quando o amigo é o líder fascista, claro.

FEDDAL

É um jogador pragmático, e isso viu-se na sua postura durante todo o jogo. É ágil, resolve rápido, e se é para falhar passes, falha logo dois no mesmo lance e fica despachado.

COATES

Pareceu-me ter vindo mais velho das curtas férias, ar meio abatido, mas pode do stress disto tudo do covid que desgasta o pessoal. Descansou-me quando fez aquele carrinho em que deslizou 12 metros sem fracturar nenhum osso, nem dizer aos amigos que está a pensar fazer férias nas termas.

PEDRO PORRO

Novo lateral no Sporting. Vai ser um Abel? Um Evaldo? Um César Prates? Um Rui Jorge? É que hoje começou muito bem, mas isto com laterais no Sporting nunca se sabe bem o que nos calha.

MATHEUS NUNES

Acertou todos os lances, tirando todos aqueles em que o Luís Neto teve de apertar com ele.

NUNO MENDES

“Façam-me um favor, não o vendam por um pires de tremoços e duas minis.” Foi parte do escrevi no último jogo da época passada. Quero acreditar que tive imensa influência na decisão de não o terem vendido, nem por tremoços nem por nada. Tive de certeza. De nada.

WENDEL

Recuperou a bola no lance que deu o nosso golo. Todo atrapalhado, mas recuperou, e só isso é que importa.

JOVANE

Muita rapidez, pouca eficácia. Ia marcando num lance em que rematou mesmo na cara do guarda-redes do Aberdeen. Os comentadores fizeram questão de dizer que foi uma grande defesa. Honestamente, não sei se foi. A cara estava sempre lá, não é que ele tivesse feito grande coisa. Ficámos só todos aliviados por não ter ficado com o nariz metido para dentro, mas uma grande defesa não foi.

VIETTO

Olha quem é ele! Todo vivo, todo expedito, com a sua bela visão de jogo a soltar para o golo do miúdo. Por momentos tive medo que rematasse em vez de passar. Já sabemos que é um silogismo. O Vietto remata muitas vezes. O Vietto não marca nenhum golo. Logo, o Vietto falha todos os remates.

TIAGO TOMÁS

Esta criança de 18 anos, em vez de estar a ver vídeos do RicFazeres e fazer vídeos no TikTok, esteve para ali a jogar e marcou o golo da vitória.

SPORAR

Já nos descontos, num contra-ataque, podia ter feito o que muitos avançados fazem, que é ir para a baliza descontroladamente e depois rematar para fora do estádio. Não o fez, guardou a bola inteligentemente e garantiu a posse de bola. Não lhe posso exigir mais.

DANIEL BRAGANÇA

Aqueles minutitos para ir exibir o seu cabelo de quem queria estar na equitação e não ali.

PLATA

Espetaculares 23 segundos em campo, que deixam os adeptos de água na boca para esta época.