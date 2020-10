Se virmos pelo lado positivo, Neto só facilitou em 3 dos 4 golos. É levantar a cabeça e na próxima tentar estar em todos (por Diogo Faro)

ADAN

E ao terceiro jogo pelo Sporting, o seu primeiro cabaz. Às vezes tem-se aquela tendência de não dar logo notas altas no primeiro período aos alunos, ou ratings elevados na primeira vez que se vai a um restaurante. Mas Adan fez questão de o merecer, contribuiu bem para isso, e leva 4 no chamado bucho. Não faltou muito para levar 5.

LUÍS NETO

Se virmos pelo lado positivo, só facilitou em 3 dos 4 golos. É levantar a cabeça e na próxima goleada tentar estar em todos.

FEDDAL

“Tenho de dizer ao meu agente que não vale a pena tratar do visto de permanência, que este de turista chega-me bem. Mais umas semanas e estou bem para voltar para Marrocos”.

COATES

Honra lhe seja feita, só tocou na bola. Não era falta, nem vermelho. Mas quando se leva 4, também não há de ter sido por aí. Se calhar só tínhamos levado três, vá, o que para o nível do Sporting era sempre uma melhoria.

PEDRO PORRO

Eu aos 15 minutos de jogo estava a pensar “tu queres ver que temos aqui um belíssimo defesa direito?”, e este pensamento ainda durou um bocado. Mas depois ele achou que para chegar àquela bola lhe bastava tirar ligeiramente os calcanhares do chão e o deu-se o golo que foi o início do descalabro.

MATHEUS NUNES

Matheus Nunes de Schrödinger. Na primeira parte estava lá, na segunda já não.

NUNO MENDES

O Nuno Mendes até jogou bem, por isso uso este parágrafo para uma análise mais geral. O Sporting leva 4. O Geraldes e o Dala marcam ao Milan, e o Rafael Leão não consegue dominar uma bola. O Sporting é 2020 em forma de clube.

WENDEL

“Eu não queria perder, mas a verdade é que assim dá para ir aproveitar as quintas-feiras loucas no Guilty em que é duas saladas com champanhe pelo preço de uma. Às tantas é mais divertido do que ter que apanhar aviões para ir jogar fora de Portugal e toda essa canseira”.

NUNO SANTOS

Imaginem ter saído do Rio Ave para o Sporting, para ser eliminado (a levar 4) por uma equipa qualquer da Áustria enquanto a ex-equipa quase elimina o Milão. Imaginem só isso.

VIETTO

Fiquei muito surpreendido quando falhou aquele golo isolado. Se há coisa que ele nunca faz é falhar golos.

TIAGO TOMÁS

A única coisa quase tão má quanto a derrota são os comentadores tratarem o miúdo por TT. Ele não é um cantor de reggaeton pimba. É jogador do Sporting. Tem de haver mínimos de respeito.

SPORAR

Espectacular a força com que conseguiu passar a bola para o guarda-redes do LASK. Andará com certeza a fazer trabalho de força de pernas