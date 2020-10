Sporar: no outro dia tentou marcar de calcanhar, ontem de bicicleta. Quando acertar, é golo Puskas

ADAN

Para ele, um jogo sem sofrer um golo já é como não andar de máscara em sítios públicos, ou como um Luís Filipe Vieira sem processos judiciais. Já nem se sabe o que é isso.

COATES

Excelente jogada à Secretário. É sempre bom relembrar aquela vez em que passou a bola para o Acosta marcar. Pronto, fica feita a homenagem a esse craque que chegou a jogar no Real Madrid, mas chega para a temporada toda. Já chega, Coates.

FEDDAL

Aquele passe a rasgar o campo foi tão bem calculado que fez com que o guarda-redes do Santa Clara chocasse com o defesa deixando o Pedro Gonçalves sozinho. Génio.

LUÍS NETO

Não teve absolutamente culpa nenhuma no golo que sofremos, e isto é o melhor elogio que lhe posso dar por esta altura.

PEDRO PORRO

Jogo tranquilo do espanhol, que aproveitou para ir conhecer os Açores, terra de queijo, do Pauleta e do Sandro G.

MATHEUS NUNES

Controlou bem o meio-campo. Tendo em conta a qualidade do jogo, aquele típica do nosso belo campeonato, foi um controlar de meio-campo à base de dar e levar porrada.

NUNO MENDES

Cada vez mais sólido. Capacidade atlética de 18 anos, maturidade futebolística de 30. O oposto de mim quando jogo com os meus amigos.

PEDRO GONÇALVES

Estrela do jogo, de alcunha Pote. Claro que a exibição já deu aso a títulos como “Pote de Ouro” ou “Pote de Magia”. Vamos esperar que nunca tenha um jogo verdadeiramente mau.

NUNO SANTOS

Continua em bom plano, o nosso jovem jogador de calvície precoce. Eu só espero que tenha uma bela carreira futebolística sem nunca ter de fazer anúncios para as clínicas de implantes de cabelo como o Carlos Martins ou o Simão.

JOVANE CABRAL

Passe lindíssimo para o primeiro golo e ainda quase marcou logo a seguir ao Coates lhes oferecer o empate. Mereceu um cozido das Furnas como prémio de jogo.

SPORAR

No outro dia tentou marcar de calcanhar, ontem tentou de bicicleta. Ainda não marcou golo nenhum, mas quando marcar vai ser logo para ganhar o Puskas.

JOÃO MÁRIO

Dois jogos e ainda não marcou nenhum golo, quando eu achava que por esta altura ele já levaria uns 7 marcados e 3 penalties defendidos. Mas vamos ser pacientes e dar tempo ao miúdo.

TIAGO TOMÁS

Muito efusivo nos festejos do segundo golo, a festejar com grande dedicação e verdadeira felicidade. Às vezes também é disto que precisamos