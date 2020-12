Se Daniel Bragança tem esta maturidade a jogar, não pode usar um cabelo de quem ainda nem tem idade para saber o que é um fora-de-jogo

Maximiano

Uma exibição incrível, talvez das melhores da sua vida, em que teve de fazer aproximadamente zero defesas, perfazendo um total de 37 kilocalorias queimadas.

Eduardo Quaresma

Acima de tudo, foi um bom momento para reflectir sobre toda a problemática que o assola desde que leu o Memorial do Convento.

Gonçalo Inácio

Esteve mais desperto em relação ao Memorial do Convento, mas apenas porque tinha lido um resumo no Twitter sobre as ratazanas gigantes que vivem numa cidade subterrânea debaixo do convento de Mafra.

Borja

Bons olhos o vejam de volt a ao onze. Bons olhos o vejam agora porque esperamos que isto não aconteça em jogos mais difíceis.

Gonzalo Plata

Cruzamento em arco para o segundo golo. Um arco tão acentuado que parecia a curvatura da sua própria coluna. Alguém que diga ao rapaz para endireitar as costas, se não está com bicos de papagaio antes dos 40.

Daniel Bragança

Se tem esta maturidade a jogar à bola, não pode usar um cabelo de quem ainda nem tem idade para saber o que é um fora-de-jogo.

Matheus Nunes

Se o ano passado jogava a titular a tentar segurar o Danilo, hoje jogou a titular a tentar segurar o Cuca. Está aqui a prova de que a vida não é sempre a subir, mesmo que seja igualmente bonita.

Antunes

Finalmente voltou a parecer o Antunes que jogava na Roma. Claro que se deve a quem é o objecto da comparação. Mas é por aqui que temos de começar. Força, Antunes!

Tiago Tomás

Não marcou, nem assistiu. Numa altura normal, diria que estava com a cabeça na ladies night no Urban. Hoje em dia, só o facto de ainda haver ladies night é completamente politicamente incorrecto e nem faz sentido existir.

Pedro Gonçalves

É impressionante como, em tão poucos meses de Sporting, um jogo sem um golo do Pote já é um jogo que me deixa meio abalado. Apego-me a estas coisas com muita facilidade e quando dou por mim já estou no psiquiatra a falar do Pedro Gonçalves.

Sporar

E quem já andava aí a dizer que ele não era capaz de marcar golos? Ah! E agora? Mal teve de se mexer e foi contra o Mafra, certo, mas marcou ou não marcou? Vocês só estão bem a dizer mal. Fica já aqui registado que acredito que vai bisar contra o Benfica (registado, não apostado).

Bruno Tabata

Na vida, há sempre aquelas pessoas que nos dizem “como é que suposto estares a trabalhar se estás tão parado?”. E depois ao Tabata que marcou um golo estando mais preso ao chão que uma estátua da Ilha da Páscoa.

Nuno Mendes

A verdade é que teve de ser esta criança a entrar para fazer a assistência para o golo que iria desbloquear o jogo, e a tirar o Sporar da miséria. Por mim, já merece uma PS5 como prenda de Natal. E uma caixa de chocolates. E a titularidade para sempre, pronto. Ficamos assim.

João Mário

Entrou a pedido só porque estava farto de estar no banco sem fazer nada.

Palhinha

A par do João Mário, foi só esticar as pernas para não perder o embalo para o próximo jogo. Agora que percebemos que é dos melhores médios portugueses que anda aí, não nos podemos dar a o luxo de não o ter sempre no pico de forma.