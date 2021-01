Voltaremos a confinar, a pandemia não acaba, Neto foi capitão do Sporting. Achavam vocês que 2021 não podia ser mais estranho que 2020

MAXIMIANO

Bem, com um bocado de sorte ainda faz mais um joguinho da Taça da Liga, sendo que no campeonato não joga e a Europa e Taça de Portugal já são só uma memória triste.

FEDDAL

Ficou com um pé preso ao relvado no primeiro golo do Marítimo, e acho que ainda lá está. Com os dois pés presos até. E não é má ideia que fique mais uns dias para refletir no jogo que fez.

NETO

Os EUA promoveram um golpe de Estado a si próprios, quando costuma ser sempre aos outros. Estamos prestes a voltar a confinar e não há meio de a pandemia acabar. E o Neto foi capitão do Sporting hoje. Vocês achavam que 2021 não podia ser mais estranho que 2020.

BORJA

É mais raro o Sporting ganhar um jogo com o Borja a titular do que apanhar o Ventura a dizer uma coisa que não seja mentira. Ambas quase nunca acontecem mesmo.

NUNO MENDES

Pena não ter recebido autorização formal para rematar. Podia ter dado jeito no fim daqueles slaloms por entre jogadores do Marítimo, que acabaram invariavelmente em nada.

PLATA

Às vezes parece que aquilo de ter a cabeça abaixo da linha dos ombros não lhe facilita muito o jogo.

JOÃO PALHINHA

Incrível a capacidade que tem de recuperação. Diria que é tão incrível a recuperar que seria capaz de recuperar coisas tão difíceis como a representação parlamentar do CDS ou a carreira profissional do Humberto Bernardo, mas não dava para recuperar sozinho este resultado.

NUNO SANTOS

Afinal joga melhor no meio de tempestades em campos tão lamacentos que parecem os valores do Chega.

MATHEUS NUNES

De volta à titularidade, logo para saborear esta eliminação. É como sair de um isolamento profilático e apanhar covid na primeira vez que se volta a sair de casa.

BRUNO TABATA

Fez 27 cruzamentos e nenhum foi bom. Mas isto às vezes o que importa é a perseverança, e por isso é importante continuar a tentar. Pena já não ser na Taça de Portugal.

TIAGO TOMÁS

Se tem assim tanto demérito naquela bola à barra? Não. Se era bastante mais provável que ainda estivéssemos na Taça se a tivesse marcado? Sim. Se eu vou aqui apertá-lo e fazê-lo sentir-se mal e culpado fragilizando a sua confiança de adolescente? Não. Se me apetece? Um pouco.

SPORAR

Para compensar todos os golos que tem marcado, resolveu falhar hoje um a nove centímetros da baliza aberta.

JOÃO MÁRIO, PEDRO GONÇALVES E PEDRO PORRO

“Pessoal, pessoal! Afinal isto está a dar merda sem os titulares habituais, tudo lá para dentro ao mesmo ao calhas, e logo se vê!” – Rúben Amorim