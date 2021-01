Diogo Faro apresenta-lhe ANTUNEBROINK, o nome de Antunes caso este fosse um móvel do IKEA

ADAN

Um golo compreensível, e perfeitamente normal de se sofrer, quando se é guarda-redes de futebol de praia.

COATES

Ia fazendo uma assistência com o pénis para o golo do Porto. Atenção, sendo contra o Sporting seria, e serei, sempre contra e não apoiarei. Mas mentiria se vos dissesse que não achava divertido que o Coates fizesse uma assistência com uma parte tão descabida – pelo menos no futebol – do corpo.

GONÇALO INÁCIO

Uma coisa é certa, a COVID já deu mais minutos aos putos do Sporting do que quase todos os treinadores que temos tido.

FEDDAL

Não era má ideia ter parado o Marega. Mas também não é por aí, visto que ainda temos tantas competições para disputar.

PORRO

Muito inteligente na maneira como sacou cartões. Começou por se atirar às pernas do Anderson com os dois pés, como se ele se tivesse chamado o pior dos nomes à sua mãe. Levou amarelo, claro. Mas fez com que este ficasse tão irritado que logo a seguir tivesse entrado da mesma maneira e também tivesse levado. Tudo isto, sabendo que o Conceição, sendo Conceição, também levaria sempre cartão para ver se parava de berrar pelo menos durante 3 minutos e nos dava descanso a todos.

ANTUNES

Achei divertido quando fez de cadeira para o João Mário. Deixou-se estar e o rapaz do Porto sentou-se nos seus ombros. Em ginástica acrobática dou-lhe um 6. Em nome de móvel de IKEA dou-lhe um ANTUNEBROINK.

JOÃO PALHINHA

Continua a ser dos melhores da equipa em todos os jogos. O que também não é grande elogio tendo em conta o que foram os últimos jogos, mas estes últimos 15 minutos compensaram tudo.

JOÃO MÁRIO

João Mário, num jogo razoável, permite-me que comente aqui a postura do Sérgio Conceição na flash interview e a maneira como falou aos jornalistas, ligeiramente transtornado. “Mais alguma coisa????". Se o Conceição fosse um restaurante tinha zero estrelas no atendimento no Zomato.

NUNO SANTOS

Eu estava mesmo para implicar aqui com ele por se ter deixado apanhar naquele lance em que ia isolado para a baliza, mas depois do que o Jovane fez eu já nem consigo ralhar com ninguém.

TIAGO TOMÁS

Essencialmente, estou feliz que tenha saído de campo com os dois pés mais ou menos intactos, as rótulas sem estarem deslocadas e as tíbias sem estarem fracturadas, visto que o Pepe estava num daqueles dias – quase todos, vá – em que acha que futebol e MMA são o mesmo desporto.

PEDRO GONÇALVES

“Pessoal, calma, deixem-me só arrastar dois defesas atrás de mim, enquanto conduzo a bola, que já a solto no segundo perfeito para deixar o Jovane isolado”. Parece que o estou a ouvir pensar isto segundos antes do golo da vitória.

JOVANE

Honestamente, não sei o que é vocês estão à espera que vos diga sobre o Jovane fez hoje pelo Sporting. Já vi os golos 27 vezes cada e acho que ainda não estou satisfeito. Mas, caso não tenham reparado, no fim do jogo o Jovane chorava baba e ranho. Que homem, que sportinguista.

MATHEUS NUNES

Entrou muito bem no jogo. Tanto com a bola, como com as palavras “cala a boca, cara!”, visto que respondeu com atitude a uma entrada agressiva, mas também sem ser demasiado rude. Importante este equilíbrio.

DANIEL BRAGANÇA

Não dei conta se fez alguma coisa de relevo. Não consegui tirar os olhos do Jovane.