Na 1.ª parte, Nuno Santos cumpriu perfeitamente a tarefa que tinha em mãos: arreliar o Sérgio Conceição (por Diogo Faro)

ADAN

Se ele esteve sempre seguro em todas as bolas em que havia hipótese de defender? Sim. Se eu tive o coração nas mãos de todas as outras em que ele não tinha hipótese nenhuma e quase era golo? Ainda mais sim.

NUNO MENDES

Quando dizem que os adolescentes são desgovernados e irresponsáveis, referem-se àquele corte que o Nuno Mendes fez dentro da área ao Marega. O equivalente a ainda viver com os pais e deixar o saquinho das ganzas em cima da secretária de estudo, apenas semi-tapada.

COATES

Há dois uruguaios que deviam ser imortais. O outro é o Pepe Mujica.

GONÇALO INÁCIO

Destaco o auto-golo que ia marcando com as costas. Era chato, mas se era para perdermos que tivesse sido assim e não com um pontapé-de-bicicleta do Taremi.

FEDDAL

Achei estranho que se tenha pegado com Pepe, um jogador que é tão calmo, tão correcto, tão justo. Nunca arranja problemas com ninguém, rapaz tão sossegado. O Feddal tem de acalmar.

PORRO

A verdade é que hoje não conseguiu exibir-se ao nível habitual, muito por causa de ter levado pelo menos 17 cotoveladas na cara. É capaz que tenha sido realmente só uma, mas as outras 16 que roçaram também o deixaram fustigado.

PALHINHA

Bem, se ninguém se chega à frente para dizer isto, digo: o Palhinha é o melhor médio do campeonato. Pronto, está dito. Podem espernear à vontade se não concordarem, mas está dito, está dito.

JOÃO MÁRIO

Jogo competente do João. Mas já que jogou na zona ali do Sérgio Oliveira e que devem conhecer-se, peço ao João Mário que lhe vá dar um abraço e talvez um caixa de Xanax. Estava visivelmente transtornado na flash interview ao ponto de se confundir e falar como se fosse o Sporting a estar 10 pontos atrás do primeiro lugar, e não o Porto.

PEDRO GONÇALVES

O nosso Harry Potter hoje meteu o manto invisível no início do jogo e nunca mais o tirou.

TIAGO TOMÁS

Esteve o tempo todo a ser marcado por Pepe, um senhor com mais 20 anos do que ele. E segundo percebi, fez o pior tipo de marcação que um senhor desta idade por fazer a um adolescente, a desmoralização psicológica. “Pois, isto agora é só facilidades para os miúdos. Na minha altura é que eram elas. Sabes lá tu o que são dificuldades. Então e miúdas? Já beijas na boca? Eu com a tua idade já beijava há 5 e já fumava há 8”.

NUNO SANTOS

Embora na segunda parte tenha tido mais dificuldades, na primeira cumpriu perfeitamente a tarefa que tinha em mãos: arreliar o Sérgio Conceição. Esteve irrepreensível na troca de insultos com o treinador do Porto, tendo ambos usado vernáculo digno de nota.

MATHEUS NUNES

Ainda estou em negação com aquela bola não ter entrado, depois de uma corrida de 40 metros que fez o Otávio pedir desesperadamente a Deus que lhe fizesse crescer as pernas.

JOVANE

Ainda me acalentou a esperança de resolver como da última vez, mas também vos mentia se vos dissesse que estou arreliado por termos empatado. Vamos é com calminha que ainda falta muito jogo.

TABATA

Mesmo sem ter feito grande coisa, serviu para atrapalhar o Mbemba. E nós na vida subestimamos a importância de atrapalhar, mas no futebol pode ser muito importante.

MATHEUS REIS

Boa falta à entrada da nossa área, mesmo no fim do jogo, para me deixar nervoso ao ponto de apertar tanto o meu gato que lhe iam saltando os olhos. Coitado. De mim, óbvio. E um pouco do gato, talvez.