Sejam Inácio, que desmarca os avançados mais facilmente do que o António Costa se desmarca de qualquer crítica ao Governo

ADAN

Adan, permite-me o usar o teu espaço para:

“Rapaziada, ouçam bem o que eu vos digo

E gritem todos comigo

Viva ao Sporting!

Rapaziada, quer se possa

Ou se não possa

A vitória será nossa

Viva ao Sporting!”

Fica aqui eternizada a nossa Maria José Valério. Saudações leoninas para toda a sua família.

NUNO MENDES

Não esteve ao nível habitual. Pareceu-me preocupado com problemas de jovens da idade dele, como o possível cancelamento do Windoh ou o novo álbum dos Wet Bed Bang.

COATES

Sejamos campeões ou não. Eu sei que ainda faltam muitos jogos e não queremos falar muito abertamente sobre a hipótese de o sermos porque parece que dá azar. Mas já é indiferente para o caso: o Coates merece, no mínimo dos mínimos, um busto no estádio.

GONÇALO INÁCIO

Consegue desmarcar os nossos avançados mais facilmente do que o António Costa se desmarca de qualquer crítica ao governo. E eu achava que isso era impossível.

FEDDAL

Certo, foi ligeiramente nabo naquele corte naquele corte que deu o golo do Santa Clara. Mas depois de vermos a maneira como ele festeja o golo da vitória, perdoamos tudo. Desperdiçou um pouco de água quando mandou para o chão todas as botijas – a Greta e o mundo no geral que lhe perdoem tal desperdício – mas aquela alegria toda valeu a pena.

MATHEUS NUNES

Podíamos achar que fazer o lugar do Porro é difícil. E é, ninguém quer ter de substituir o melhor lateral direito de sempre do Sporting. Mas depois de ser o herói do derby, o Matheus está pronto para ser Gandhi, para ser Churchill, para ser Porro. É só o Rúben pedir.

PALHINHA

Gostei muito do último episódio desta semana do “Primeira Pessoa” na RTP com a maestrina Joana Carneiro. Mas espero que para próximo maestro convidado esteja lá o Palhinha.

JOÃO MÁRIO

Eu só queria que os meus amigos fossem tão disponíveis para mim, como o João Mário é para todos os colegas de equipa e para o Sporting no geral.

PEDRO GONÇALVES

Que alívio. Tinha mais saudades dos golos dele do que estar com os meus avós. É mentira. Meus ricos avós e que saudades tenho de os abraçar. Mas que felicidade que voltou a marcar.



TIAGO TOMÁS

Hoje o jogo não estava para ele. Mas eu também não estou para a religião e o que aconteceu hoje quase me fez acreditar em deus.

TABATA

Alguém que consegue fazer aquele passe tão delicado na única linha possível entre três cidadãos, pode perfeitamente substituir a Catherine Zeta Jones na Armadilha.

NUNO SANTOS

Acho que nenhuma ex-namorada alguma vez olhou para mim, como o Nuno Santos para o Pedro Gonçalves depois deste não ter conseguido apanhar a bola. Lembrem-me de nunca namorar com o Nuno Santos.

JOVANE

Pus toda a esperança nele quando entrou. Mal sabia eu que Coates, Pai de Todos Nós, ainda iria trazer-nos a paz.

DANIEL BRAGANÇA

Se eu tivesse os pés dele, andava sempre a fazer o pino para não correr o risco que alguém mos pisasse.

MATHEUS REIS

Não estava habituado a jogar mais que 7 minutos por jogo, e de repente foi atirado para meio jogo. É como nós estarmos habituados a sair de casa só para ir ao supermercado, e de repente termos a liberdade para viver um pouco ao ar livre. Foi feliz e sua felicidade foi boa para todos.