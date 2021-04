Diogo Faro não quer dramatizar mas... pronto, já fomos, campeões já não dá de certeza, e com um bocado de sorte ainda descemos de divisão

ADÁN

Conhecendo os sportinguistas como conheço, já está quase tudo com as mãos na cabeça a dizer “pronto, já fomos, campeões já não dá de certeza, e com um bocado de sorte ainda descemos de divisão”. É possível que tenham razão. Sabemos bem o quanto o Sporting pode ser a Lei de Murphy personalizada num clube.

NUNO MENDES

É sempre um gosto ver o melhor lateral esquerdo do mundo a jogar, mesmo quando faz cruzamentos para o segundo anel.