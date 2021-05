EU QUERO O SPORTING CAMPEÃAAAAAO (*LER ISTO A CANTAR)

Parece mentira. É que não se me afigura, de todo, real. É aquela sensação estranha de duvidar que algo que tanto queríamos, como tanto estávamos quase resignados a não o ter, esteja afinal a acontecer. E sendo nós do Sporting, estamos habituados a ser a Lei de Murphy personificada num clube, o que quer dizer que o Sporting pode estar à última jornada com 17 pontos de avanço para o segundo lugar e, mesmo assim, acontecer qualquer coisa que o faça descer de divisão em todas as modalidades e ainda ser obrigado a mudar de nome para LIDL Clube de Portugal.

Ser do Sporting é saber que Deus não existe e mesmo assim acreditar nele. E é aqui que estamos, dezanove anos depois. E não sei se deram conta, mas dezanove anos é muito tempo, e por isso as redes sociais enchem-se de “da última vez que o Sporting foi campeão…”, sendo a frase completada com toda uma miríade de factos e factóides, piadas e outras tantas coisas sem jeito nenhum.