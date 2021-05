Deu jeito Palhinha entrar para o meio-campo do Sporting deixar de ser uma auto-estrada, daquelas sem SCUTs, radares, nada (por Diogo Faro)

ADAN CAMPEÃO

É possível que não estivesse a contar chegar ao penúltimo jogo e levar quase tantos golos como levou no campeonato todo, mas é aqui que estamos.

NUNO MENDES CAMPEÃO

Era para ser um corte épico, mas acabou a ser um auto-golo com o braço e ainda se espetou lá nos ferros da baliza. Primeiro achei que tivéssemos voltado a ter o Evaldo, mas depois lembrei-me que continua a ser o Nuno Mendes, melhor lateral esquerdo do mundo, e que mesmo com este estatuto é-lhe permitido ter um pouco de azar.

COATES CAMPEÃO

Como ainda estava a saltar ao ritmo de “Eu quero o Sporting campeão”, é capaz que tenha falhado ali um lance ou outro, incluindo o terceiro deles.

GONÇALO INÁCIO CAMPEÃO

Também já me aconteceu mal me conseguir mexer, mesmo 3 dias depois de ter uma festa.

MATHEUS REIS CAMPEÃO

Eu sei que é possível que fiquem chocados com o que vou dizer, mas têm de ser fortes: preferia que tivesse jogado o Neto. Pronto, já disse.

JOÃO PEREIRA CAMPEÃO

Foi capitão de equipa, não jogou mal e não foi expulso. É possível que nunca mais esta frase volte a ser escrita sobre João Pereira.

MATHEUS NUNES CAMPEÃO

Se não jogou um chavelho? Correcto. Se está mais do que desculpado por isso e muito mais, por causa do golo da primeira mão? Óbvio.

DANIEL BRAGANÇA CAMPEÃO

Ainda estava bêbado daquela meia Sommersby que bebeu nos festejos.

PEDRO GONÇALVES CAMPEÃO

20 golos na liga, tantos como o Seferovic. Qualitativamente, é como se tivesse 47 e, por isso, é melhor marcador.

NUNO SANTOS CAMPEÃO

Há pouco tempo era assumidíssimo lampião. Agora exibe cachecóis a dizer “graças a deus não sou lampião” e marca golos destes ao Benfica. Há plot twists bem piores em coisas da Netflix.

PAULÃO CAMPEÃO

Se este jogo não tivesse acontecido já com o título assegurado, é bem possível que o Paulão tivesse de regredir para Paulo, principalmente por causa daquele cabeceamento feito com uma delicadeza de quem segura um bebé. Mas não foi, Paulão se manterá.

PALHINHA

Deu jeito ter entrado para o nosso meio-campo deixar de ser uma auto-estrada, daquelas sem SCUTs, radares de velocidade, nada.

JOÃO MÁRIO

Gostei de o ver lá todo irritadinho num lance qualquer, que ele costuma ser tão calmo que às vezes não tenho a certeza se ele tem emoções.