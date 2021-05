Diogo Faro tem uma sugestão para o Sporting 2021/22. Dizer em todos os jogos: “Pote, o Seferovic marcou dois golos, tens de marcar três”

MAX CAMPEÃO

Merecida titularidade para o miúdo pelo que fez esta época e pelo potencial que tem para ser cada vez melhor. Auguro-lhe um belo futuro, e desejo muito que nunca tenha uma noite como a do guarda-redes do Marítimo que fez duas assistências para golos do Sporting.

MATHEUS REIS CAMPEÃO

Destes jogos é que o miúdo gosta. Esteve descansado, sem muito trabalho, mas sempre de mão dada ao pai Coates para ir aprender um pouco mais das lides de bem defender.

COATES CAMPEÃO

A humildade do nosso capitão é de uma enorme grandeza. Fez um corte péssimo, assistindo o jogador do Marítimo para o golo, num dos raríssimos casos em que esteve ligeiramente mal durante toda a época. Quando viu a bola entrar, virou-se para o Neto e disse-lhe: “Vês? Também erro”, para lhe dar apoio e mostrar ao colega que está sempre a tempo de melhorar. Foi lindíssimo.

LUÍS NETO CAMPEÃO

Se eu podia voltar a implicar com o Neto para relembrar os bons tempos do início da época, porque ele voltou a dar uma bela casa? Claro que podia. Mas o homem já é campeão e este jogo não conta para nada, por isso prefiro mostrar que também tenho a capacidade do perdão.

JOÃO PEREIRA CAMPEÃO

Uma bonita carreira, que acaba com a sua sagração enquanto campeão pelo Sporting. Uma época com quase tantos minutos jogados como quantos cartões vistos, é o culminar de uma carreira onde revelou ser um grande lateral direito, e também revelou ser uma pessoa com quem eu desejo nunca na vida ter uma desavença no trânsito porque tenho a certeza que ele sairá automaticamente do carro dele com um taco de baseball para partir o meu carro e todos os que estiverem à volta. Obrigado e parabéns, João!

MATHEUS NUNES CAMPEÃO

Varandas e Viana, agarrem este miúdo, por amor de deus. Não o deixem já sair que nos vai dar muito jeito para o ano para ganharmos a Liga dos Campeões.

(sim, eu escrevi mesmo isto)

DANIEL BRAGANÇA CAMPEÃO

Já recuperado da ressaca da meia Sommersby que tinha bebido nos festejos. Jogou livre e solto no meio campo, feliz por estar ali, por ser titular no Sporting, enquanto praticamente todos os miúdos da idade dele e que usam aquele cabelo, estavam a estudar para o exame que vão ter nos Maristas ou nos Salesianos, e que iam ter de acordar cedo para ir ter aula de vela ou equitação.

PEDRO GONÇALVES CAMPEÃO E MELHOR MARCADOR

Para já, este tem mesmo de ficar para o ano. Tenham paciência, mas pode perfeitamente ficar mais um aninho, ganhar a Liga dos Campeões (não sei se já tinha mencionado isto), e depois lá vai ter as suas aventuras no estrangeiro. E depois, antes de cada jogo é dizer-lhe: “Pote, o Seferovic marcou dois golos, tens de marcar três”. À partida, com a tranquilidade com o que fez ontem, acabava a época com 100 golos, e sem pena nenhuma do Seferovic, tal como deve ser.

ANTUNES CAMPEÃO

Braçadeira de capitão no braço, remate à meia volta de fora da área na barra e, à partida, como de whisky no bucho como bom irlandês que é. Sim senhor, Vitorino O’Antunes, podes ficar para a próxima época. Digo eu que não mando nada, mas se mandasse deixava que ficasses.

PAULÃO CAMPEÃO

Hoje não era preciso marcar, contentou-se com um par de remates propositadamente não muito eficientes, para não retirar o protagonismo ao Pote. Ser um bom jogador e um bom colega também é isto.

JOVANE CAMPEÃO

Fez a assistência para o primeiro gole do Pote. Mais tarde, não contente, pensou: “bem, já que aqui estou, se calhar faço um passe a rasgar a defesa toda, mas daqueles passes de levantar o estádio mesmo, para assistir o Pote que ele bem merece ser o melhor marcador desta brincadeira”. E assim foi. Amigos destes é para estimar, ó Pote.

PLATA CAMPEÃO

Que maravilha de golo. Fica mais fácil quando o guarda-redes adversário tem uma noite quase tão trágica quanto o desempenho do Eduardo Cabrita enquanto ministro, mas não deixa de ter todo o mérito na classe como pôs a bola lá dentro.

PALHINHA CAMPEÃO

Ao intervalo o Bragança lembrou-se que afinal também tinha aula de equitação de manhã e pediu ao Palhinha para entrar por ele, para não se deitar tarde.

TOMÁS SILVA CAMPEÃO

Estreia-se pela equipa principal do Sporting, e entra aos 5-0. Sofre logo um logo. Pronto, está baptizado e é campeão também.

ANDRÉ FILIPE EUSÉBIO PAULO CAMPEÃO

Mais uma estreia. Vou dar-vos tempo para reflectirem no nome dele e voltamos a falar sobre isso noutra altura.

TIAGO TOMÁS CAMPEÃO

Não entrou com aquela dancinha da avestruz e isso desapontou-me ligeiramente.