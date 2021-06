Bernardo Silva jogou a pensar em Cancelo enquanto cantava: "avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem vocêêê" (por Diogo Faro)

RUI PATRÍCIO

Foi acima de tudo um jogo muito corajoso, principalmente na primeira parte. Não é nada fácil estar-se concentrado na bola e a tentar defender uma baliza quando se tem atrás centenas de neo-nazis húngaros aos berros.

RÚBEN DIAS

É já neste ponto que tenho de ser honesto convosco para dar contexto para o resto da crónica. Vi o jogo no estádio, bebi umas cervejas antes, e também durante porque se vendia cerveja (daquela com álcool e tudo) lá dentro. É possível que não tenha visto o jogo com grande atenção, tal era a excitação (e um pouco de cerveja) que tinha a correr no sangue.