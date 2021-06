Um Bernardo que precisa de ir para a cama, o inter-turmas com Moutinho e a elegância de Ronaldo (por Diogo Faro)

RUI PATRÍCIO

Vou aproveitar aqui o espaço do Rui (grande europeu, nada a apontar), para constatar o que todos achámos: tivemos bastante azar e merecíamos ter passado. Mas, com tanto jogo seguido a termos sorte nos últimos anos, se calhar também já chegava. Não é que possamos queixar propriamente. Se o Fernando Santos, com este plantel, não conseguiu fazer mais, é possível que não merecêssemos mais sorte.

RÚBEN DIAS

Se calhar, nem ele consegue explicar muito bem porque é que fomos eliminados tão cedo, com a equipa que tínhamos. Mas, felizmente, todas as estações da televisão entrevistaram o Presidente da República, para que ele pudesse dar estas explicações a todos os portugueses, assim que acabou o jogo. Há quem chame a isto provincianismo ou pequenez, mas de certeza que são só más línguas, que isto é gente que só está bem é a implicar.