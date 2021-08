Mais uma noite em que Gonçalo Inácio podia estar a beber shots de tequila em Vilamoura, mas preferiu ser um centralão no Sporting

ADÁN

Houve público em Alvalade. O que quero dizer é que houve pessoas, daquelas que respiram e tudo, adeptas do Sporting, e que foram ver a nossa equipa, incluindo aqui o nosso Adán, ao estádio. Sabem o que é isso? Ir ver o Sporting a Alvalade? Eu tenho umas memórias bonitas. Lembro-me de ser muito feliz lá. Nem tanto pelos resultados (também pouco importam desde 2001 até 2021), mas é mais por poder voltar a ver a senhora de leão de peluche às costas que estou ansioso por lá voltar.

FEDDAL

A delicadeza dele a jogar no ar dava-lhe, no mínimo, bronze em badmington nos Jogos Olímpicos.

COATES

O que temos a reter deste jogo do Coates é: mais uma época do Coates, não só de camisola do Sporting a abraçar-lhe o corpo, mas também de braçadeira de capitão em riste. Se calhar havia gente que já não se lembrava, mas uma das maiores alegrias da vida, a par de bacalhau à lagareiro e andar na rua sem máscara, é ter este senhor no Sporting.

GONÇALO INÁCIO

Mais uma sexta-feira em que podia estar a beber shots de tequila pelos olhos em Vilamoura, mas em que preferiu ser um centralão pelo Sporting. É bem possível que um dia se arrependa.

VINAGRE

Eu não sei se não é um desperdício esta época termos um jogador com um nome de tempero e ser eu o cronista quando podia perfeitamente ser o Quim Barreiros. Mas prometo dar o meu melhor.

RICARDO ESGAIO

Foi fazer Erasmus a Braga e finalmente voltou a casa para mostrar tudo o que aprendeu. Sê bem-vindo, filho!

MATHEUS NUNES

Agora a sério: e o pessoal que ficou aflito quando o João Mário saiu? Ah, calma, a não ser que a preocupação tenha sido por terem vontade de ver o miúdo bicampeão e assim já não acontecer. Mas quem tem Matheus Nunes, tem tudo.

PEDRO GONÇALVES

Sejamos honestos: só houve tanta notícia sobre o Messi nestes dias porque ainda não tinham visto o jogo do Pote. Isto já começa a ser um exagero.

PALHINHA

Quase todos os grandes clubes da Europa a chorar pelo Palhinha, como aquela história de amor que sabem que não vai acontecer.

(Varandas, por amor de deus, promete-me que não vai acontecer)

PAULINHO

Menos de 70 golos esta época é derrota. Fica já aqui. Se não acontecer, peçam esclarecimentos ao editor da Tribuna.

JOVANE

Excelente. A falhar de propósito o penálti para acalmar a tesão do Barcelona de o vir buscar, para ficar mais um aninho ou dois.

TIAGO TOMÁS

Entrou já só uns minutos, mas infelizmente para todos, sem os óculos verdes.

NUNO SANTOS

“Entrei, trabalhei, cruzei… e agora…”

E agora espero que não vá de vela, e espero que vocês percebam a referência.

TABATA

De três em três a somar…

É a música mais bonita, atualmente do Sporting, e também os minutos do Tabata a cada jogo.