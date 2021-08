Só falta a Matheus Nunes ser especialista na situação do Afeganistão nos últimos 20 anos como, aparentemente, quase toda a gente é

ADÁN

Primeiro teste na baliza desde que o Max foi embora, aumentando a pressão sobre Adán. Embora seja pouco experiente, mostrou que lida bem com pressão e não se deixou intimidar com a falta da mão amiga do agora ex-guarda-redes do Sporting.

COATES

Se o Coates não se deixa intimidar por equipas de futebol, também não seria, com certeza, uma empresa que o ia fazer abanar.

FEDDAL

Celebrou há dias o seu primeiro ano de Sporting. Só no espaço de um ano, ganhou o campeonato, Taça da Liga, a Supertaça e o meu coração.

(provavelmente a coisa mais bimba que já escrevi aqui, vou deixar ficar.)