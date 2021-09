Palhinha foi do Estoril para Lisboa a correr, só para ver se pelo menos chegava um pouco cansado a casa para conseguir dormir

ADÁN

Com algumas defesas bastante impressionantes, daquelas em que já estamos a sentir os testículos a encolher com a certeza de que vamos levar um golo, mas em que de repente podemos voltar a relaxá-los sem que nada o fizesse prever, foi dos jogadores mais importantes nesta vitória.

NETO

Vocês já me conhecem e sabem bem que estou aqui sempre pronto para malhar no Neto. Não que ele não seja bom rapaz — tenho a certeza de que é —, mas sabemos como volta e meia se lembra de ter a capacidade defensiva de uma alface, daquelas já moles. Não foi ontem o caso e cheguei a dar por mim a bater palmas (ainda que no sofá) a dois ou três cortes que lá fez.

COATES

A vida é boa com alguma adrenalina, mas também é preciso estabilidade. Pode ser divertido pensar “vamos experimentar jogar sem o Coates, só para termos aquela sensação de perigo que nos faz sentir vivos”. Mas a vida não é a defesa do Sporting e, não me levem a mal, mas, preciso que ele jogue absolutamente todos os jogos para evitar adrenalina (sofrimento) em troco de estabilidade.