Diogo Faro queria que Pedro Porro adorasse bacalhau e bagaço e explica a ideia de meter Palhinha atrás de Rendeiro

ADÁN

Quis entrar nesta onda dos dias da libertação, e a par dos bares e discotecas, resolveu também abrir a baliza e dar uma de borla.

COATES

Bem vistas as coisas, até prefiro que não tenha marcado aquele golo de pontapé de bicicleta. Era a gota de água que faltava para ser obrigatório construir-lhe uma estátua de 20 metros à entrada do estádio. Mas com o chumbo das contas na AG, isto agora está tenso para se gastar dinheiro.

MATHEUS REIS

Olha, olha! Ninguém dava nada por ele ainda há poucos meses, e vai-se a ver e já leva uma data de jogos a titular e até a cumprir bastante bem. Ninguém, quer dizer, eu não dava. Vocês, se calhar, são mais optimistas por natureza.