Diogo Faro destaca a grande performance de Jovane, exímio a fazer de Paulinho, fazendo questão de não marcar golo nenhum

VIRGÍNIA

Titularidade na baliza do Sporting, num jogo de terça-feira à noite em Alvalade para este nosso jovem. Se tiver acreditado muito, até lhe pode ter parecido que era a Liga dos Campeões e não a Taça da Liga.

INÁCIO

É possível que pudesse ter feito um pouco melhor no golo deles, mas também é possível que seja ridículo não haver VAR na Taça da Liga, e ainda assim é aqui que estamos.

FEDDAL

O maior sprint que fez foi para agarrar o Nuno Santos para festejar o golo com ele. E não é que festejaram efusivamente? Eu fico feliz que eles sintam tanto o Sporting que até na Taça da Liga festejem assim, como se fosse um jogo realmente com interesse.

NETO

No dia em que a minha mãe fez anos, jogou com a braçadeira de capitão no braço, que normalmente é carregada pelo pai de todos nós. São estas pequenas coincidências da vida que me dão alento para ver um jogo da Taça da Liga (não sei já tinha ficado claro o meu entusiasmo com esta competição – claro que quando a ganhamos acho que é uma competição incrível, mas não é o ponto aqui).