Diogo Faro quer uma estátua para Coates. Ou que todos os sportinguistas que tenham filhos deem o nome Sebastião aos rebentos

ADÁN

Após o jogo, escreveu no Twiiter: “Vitória muito trabajada é difícil!”. É giro porque não é português, nem espanhol, sendo possível que seja o típico “portunhol”. Mais giro é não fazer grande sentido, de qualquer forma, em nenhuma das línguas.

INÁCIO

Não teve uma noite propriamente tranquila, tendo chegado a fazer mais cortes do que o número de militantes que sobram no CDS. Ou seja 6 ou 7.

FEDDAL

As notícias da morte futebolística dele eram manifestamente exageradas. Também foram notícias que só existiram na minha cabeça, depois dos últimos jogos do Feddal que vi. Mas folgo em ver que fez questão de me contrariar neste jogo.

COATES

Começo a perder a conta às vezes que, nestas crónicas, deixo sugestões de homenagem que o Sporting, e o país no geral, deviam fazer ao Coates. E não me cansarei de o fazer até que aconteçam. Uma estátua, o nome do estádio, o nome do aeroporto, todos os sportinguistas que tenham filhos este ano darem-lhes o nome de Sebastião, ou mesmo Coates. Há inúmeras hipóteses. Só é preciso vontade.

PORRO

Sabem quando se apaixonam, e dão por vocês a olhar para a pessoa que amam enquanto pensam “que sorte que tenho em te ter na minha vida…”. Sou eu a olhar para o Porro e a pensar na sorte que temos em tê-lo no Sporting.

PALHINHA

Acho que neste jogo não correu tanto como é normal. Creio que se ficou pelos 25km.

MATHEUS NUNES

Irritou-me tanto aquele golo que falhou, que temo ter-me excedido nos insultos que lhe dirigi. No pico do descontrolo, cheguei a chamá-lo “Paulinho”. E por isso, peço aqui publicamente as minhas desculpas.

MATHEUS REIS

É pena que ser ceifado dentro da área não seja motivo válido para penalty. Tinha-nos dado algum jeito, por acaso.

SARABIA

Grande jogo do Sarabia, com duas assistências e um golo. “Ó Faro, vais-me desculpar, mas uma das assistências e o tal golo não contam para essa estatisticamente, foram anulados!”. Honestamente, há necessidade da vossa parte de serem tão picuinhas? Têm prazer em contrariar-me neste domingo de chuva para ver se eu fico mais deprimido? Eu sinceramente não entendo a vossa má vontade, também.

PAULINHO

Falhou mais uns quantos golos. Por esta é que ninguém estava à espera. Foi um choque para toda a nação sportinguista, e deixo aqui um abraço solidário para todos neste momento difícil.

PEDRO GONÇALVES

Isto já é uma cabala contra o homem. Ou é lesões, ou é golos anulados. Andam a tentar derrubar a nossa estrela, mas nada o vergará. Estamos solidários com ele! #FreePote

NUNO SANTOS

Não sei se não é nomeado já para Globo de Ouro Actor Revelação, depois daquela tentativa brilhante de sacar um penalty. Achava justo.

UGARTE

Apesar de ter entrado com aquela cara um pouco carregada, como quem pensa “odeio o Halloween”, acabou sorridente com a vitória e com o facto de, por ser jogador da bola e ter de portar bem, ter a melhor desculpa para recusar qualquer convite para as festas de hoje à noite.

TABATA, ESGAIO E BRAGANÇA

Quatro minutinhos em campo para segurar a vitória que nos pôs em primeiro outra vez. “Faro, desculpa interromper outra vez, mas o Sporting está atrás do Porto, apesar de ter os mesmos pontos”. Vocês estão completamente insuportáveis hoje.