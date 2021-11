Alguém avise o Carlos Moedas que já há uma fábrica de unicórnios em Lisboa. Chama-se Sporting e um dos mais valiosos é João Palhinha

ADÁN

Creio que em todo o jogo só teve de fazer lá um voo para chegar a uma bola. Ainda assim, um voo mais necessário do que aquele que fez o Boris Johnson num jato privado, de Glasgow para Londres, logo a seguir a ter falado na COP26 sobre salvar o mundo das alterações climáticas.

INÁCIO

Já que falamos no assunto, podemos considerar que o que o Inácio teve de fazer durante o jogo é o mesmo que podemos esperar de medidas concretas que saiam da COP26: nada.

FEDDAL

Outro que teve tão pouco trabalho que mais parecia que, em vez de estar no jogo, estava do lado de fora só a ver, como se não tivesse sido convidado a entrar. Como a Greta no COP26.