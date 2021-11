Coates: a única pessoa em quem se pode confiar em Portugal para pôr ordem nas coisas, além do Gouveia e Melo (por Diogo Faro)

ADÁN

O Adán tem 34 anos. Eu tenho 35. E estes foram os anos todos que eu esperei para ver o Sporting jogar assim e ter uma noite europeia destas.

FEDDAL

Um homem de duas faces. Os passes longos de pé esquerdo são tão miseráveis como são bons os cortes que faz. No fim, até compensa.

COATES

A única pessoa em Portugal em quem se pode confiar além que no Gouveia e Melo, para pôr a ordem nas coisas, seja no que for.

GONÇALO INÁCIO

Quando se fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Sporting fala-se do Coates, do Inácio e espera-se que o Espírito Santo tire as patas do clube.