Diogo Faro vê Matheus Nunes meio tenso por jogar sem Palhinha no dérbi. Mas ao mesmo tempo confiante, porque vai meter João Mário no bolso

Adeus, Tribuna.

Fica por aqui a minha contribuição para a Tribuna Expresso. Depois de várias épocas a ver o Sporting jogar mal e a ter que dirigir todas as minhas piadas aos seus jogadores, pelo menos despeço-me com o Sporting campeão nacional, e naquelas que são duas das melhores épocas do clube.

Muito agradeço ao Expresso o convite para algo que tanto gozo me deu, e aos leitores por terem estado desse lado. Quem sabe um dia regressemos. Para já, o que importa mesmo é que o Sporting continue a jogar assim.

ADÁN

Gostei da audácia dos jogadores do Tondela, na forma como remataram à nossa baliza. Como se não se lembrassem de que estava lá o Adán. A juventude, de facto, é muito atrevida.

NETO

Eu nem estou bem. Agora que eu me vou embora é que o Neto faz o melhor jogo de sempre pelo Sporting, ao ponto de ontem no estádio eu próprio me ter levantado para o aplaudir? Bem, seja como for, está garantido que nunca mais escrevo aqui nada de pejorativo sobre o rapaz.

COATES

Houve lá um lance em que um jogador do Tondela vinha lançado com a bola, todo lampeiro. O Coates, pára fixado ao chão, mete-lhe o pé à frente e segura-a com firmeza. O outro rapaz cai com o impacto de não conseguir fazer a bola atravessar o pé do Coates, e ainda hoje está a tentar perceber o que é que aconteceu. Terei pena de deixar de escrever sobre o homem que já merece, no mínimo dos mínimos, um busto em Alvalade.