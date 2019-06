Cillessen, o Benfica e a Liga das Nações: “Estou em Portugal agora e gosto. O clima é o mesmo que em Barcelona”

Esta época, Jasper Cillessen só completou 11 jogos ao serviço do Barcelona - é o que dar ter de lutar pela baliza com Ter Stegen. É por isso que o guarda-redes holandês de 30 anos pode estar de saída da Catalunha e o Benfica é um dos interessados, mas Cillessen diz que agora só pensa em ganhar a Liga das Nações frente a Portugal, "uma boa equipa que não é só Ronaldo".

Depois das férias, logo se vê.

Vais sair do Barcelona?

Não sei o que vai acontecer. Vou ter de falar com o meu agente, depois de ir de férias com os meus amigos, e logo se vê.

Aqui em Portugal falou-se do interesse do Benfica em ti.

Também li isso.

E então?

Não sei, sinceramente, porque nem tenho falado com o meu agente. O meu foco agora é só ganhar a Liga das Nações. Tem sido nisso, na Liga das Nações, em que tenho andado a pensar. Depois das férias logo se vê.

Mas tens de saber onde irás jogar.

Sim, mas há tempo para ver isso depois das férias. Agora tenho uma final para jogar no domingo e é isso que me interessa.

Disseram aqui que não querias jogar em Portugal.

Podem falar e escrever o que quiserem, mas é o que te digo: ainda tenho de falar com o meu agente.

Gostas de Portugal?

Não tenho pensado muito nisso... Estou em Portugal agora e gosto, sim, o clima é o mesmo que em Barcelona, portanto estou bem. Mas tenho de falar com o meu agente para ver o que acontece.

Estás de saída do Barcelona, mas entretanto entrou De Jong e pode também entrar De Ligt.

[risos] Bom, temos falado aqui sobre isso. Talvez fique lá, talvez não. Tal como disse na altura ao Frenkie: ele é que tem de decidir o que deve fazer. São decisões individuais. O Matthijs é um ótimo rapaz e percebe bem as coisas.

Com Piqué, Lenglet e Umtiti pela frente, jogará?

É verdade, mas ele tem muita qualidade e é um rapaz com 19 anos, ainda tem muito tempo pela frente. O que sei é que ele tem nível para jogar no Barcelona.

O que achaste de Portugal?

É uma boa equipa, sem dúvida, e não é só Ronaldo. Mas nós também somos uma boa equipa.

Viste o Portugal-Suíça?

Sim, vimos o jogo todos juntos, em equipa, durante o nosso jantar. Foi uma vitória complicada para Portugal, mas ganharam, era o que queriam. Portugal é uma boa equipa e será um adversário difícil para nós, mas acho que temos hipóteses de ganhar, claro. Vamos preparar-nos bem e logo se vê.