O centralão que vai ter Ronaldo pela frente: "Não estou a pensar em jogar contra ele, estou a pensar é em jogar a final da Liga das Nações"

Tem sido uma bela semana para ti: depois da final da Champions, a final da Liga das Nações. Podes ganhar dois títulos.

Sim, está a ser uma bela semana, de facto, não me posso queixar. Mas, até acontecer... Tenho de esperar. Mas tem sido uma semana muito intensa para mim.

Não foi fácil ganhar à Inglaterra.

Foi um jogo complicado, mas merecemos ganhar.

Domingo, entre ti e De Ligt, quem se ocupará mais de Ronaldo?

Vamos ver, vamos ver. Temos de defender como equipa, juntos. É preciso dizer que não vamos só jogar contra Cristiano Ronaldo, vamos jogar contra um grande Portugal, por isso vamos ter de ver o que acontece no jogo. Não estou a pensar em jogar contra Ronaldo, estou a pensar é em jogar a final da Liga das Nações com a Holanda.

NurPhoto

O que esperas da final?

Vamos dar tudo o que temos, como fizemos hoje, para podermos levantar o troféu no final e fazer com que os adeptos fiquem orgulhosos de nós.

Viste o Portugal-Suíça?

Sim.

O que achaste?

Achei que Portugal estava confortável. Obviamente é uma seleção muito boa, vimos isso e já o sabíamos antes, porque jogámos contra eles há cerca de um ano [vitória da Holanda, por 3-0]. Entretanto claro que já mudaram algumas coisas na equipa, mas nós também. O que nos interessa agora é focarmo-nos em nós próprios, essencialmente, ainda que também tenhamos de estar conscientes dos pontos mais fortes deles. Têm uma boa mistura entre experiência e juventude.

Antes do jogo falaste de João Félix...

Falei porque me perguntaram sobre ele, só isso. Conheço-o porque vejo todo o futebol que posso e vi-o na Liga Europa. Acho que toda a gente já o viu, na verdade. É um grande talento português e acho que tem um futuro brilhante pela frente, se continuar a trabalhar bem, como até agora, e se for humilde. Mas é claro que, domingo, esperamos que ele não se veja, tal como Ronaldo.

Esperas que a Holanda domine o jogo?

Honestamente, só quero ganhar. É a única coisa que espero para domingo.