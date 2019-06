O melhor jogador da Liga das Nações não quer ficar por aqui: "Quero tentar fazer melhor na próxima época"

Como foi esta vitória?

Foi um jogo muito difícil, contra uma grande seleção. Fico muito orgulhoso, sobretudo isso, porque pudemos dar esta alegria aos portugueses e porque, pessoalmente, conquistei o meu primeiro título com a seleção. Agora é celebrar com os portugueses e agradecer pelo apoio que tivemos. Depois é descansar e preparar da melhor forma a nova época.

Que tal é ser o melhor da prova?

Bem, acho que, acima de tudo, o mais importante é Portugal ganhar. Mas é claro que se puder adicionar a isso títulos individuais é sempre bom. Estou muito contente com a época que fiz, estou muito contente com o trabalho na seleção e no Manchester City e é como disse, quero tentar fazer melhor na próxima época.

Era uma final, mas sentia-se que estavam confortáveis em campo. Foi assim?

Foi, foi uma final que exigia o melhor de nós e tentámos dar isso. Acho que a seleção foi incrível, desde o primeiro ao último minuto, contra uma grande equipa, que sai muito bem de trás e não é fácil pressionar alto. Demos uma grande resposta. Foi fantástico e acho que foi uma grande exibição da nossa seleção.