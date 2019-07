“Olhando para trás, talvez tivesse sido melhor ter saído naquele dia” em que Vieira viu a luz

Garante que não foi um alívio sair do Benfica e que ainda se dá bem com Luís Filipe Vieira. Rui Vitória, que está a estagiar em Portugal com o Al Nassr, nunca se cruzou com Jorge Jesus na Arábia Saudita, apesar de ambos terem vivido no mesmo condomínio.

Como é viver na Arábia Saudita?

Tem sido melhor do que eu pensava, adaptei-me muito bem. Temos uma imagem muito diferente da realidade de quem lá vive. O meu dia a dia é praticamente futebol, mas lá treina-se mais da parte da tarde, de manhã não. É tudo mais puxado para a noite: acordamos mais tarde e deitamo-nos mais tarde. Mas tem sido muito positivo também porque, de certa forma, cá temos expectativas negativas e lá verifiquei o contrário.