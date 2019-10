Eduardo Henrique: "O Bruno Fernandes é o nosso capitão, tem de cobrar"

Nota-se que se sente melhor quanto menos forem as palavras ditas. Eduardo Henrique está no Sporting desde o verão e não há quem conheça melhor Silas, o terceiro treinador da época. O brasileiro já lhe disse que prefere jogar a 8 em vez de a 6 e garante que os adeptos ajudarão mais se não assobiarem a equipa.

Foste o jogador que ficou mais contente com a chegada do Silas?

Não sei como reagiram os outros, mas eu fiquei muito feliz. Ele já me conhecia da época passada, é um grande prazer trabalhar com ele novamente.

Os outros jogadores perguntaram-te muito sobre ele?

Sim, tiraram dúvidas, perguntaram como era o trabalho no dia a dia, se era um bom treinador. Passei a informação toda para eles, todo o mundo gostou, e agora estão a gostar dos treinos, da atitude e do Silas, como pessoa. Disse-lhes que é um cara muito inteligente, gosta que a equipa jogue com bola e que pressione. Ele cobra muito nos treinos e vai retirando o melhor de cada jogador.