João Pedro Sousa e a estreia como treinador principal, no Famalicão: “Posso ser mau treinador, mas não tenho falta de experiência”

Sentiste muitas dúvidas à chegada ao Famalicão?

Repara, quando dei este passo estava certo daquilo que queria e do que ia encontrar. Sou uma pessoa confiante, nunca tive qualquer dúvida, receio ou insegurança com essa decisão.

Referia-me às pessoas à tua volta.

Tinha a certeza de que estava preparado para corresponder à aposta. Sei que muitas pessoas tiveram dúvidas, e se calhar continuam a ter, mas é o meu trabalho do dia a dia que vai dar respostas a quem ainda não acredita.

