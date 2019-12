Vítor Murta: “O Boavista não é da família Loureiro. É dos sócios”

O que o levou a candidatar-se à presidência de um clube, feudo da família Loureiro?

O clube nunca foi de uma família. É meu, é dos sócios. Tinha de haver um momento de final de dinastia. Chegou, e sinto-me preparado por conhecer por dentro toda a realidade do Boavista. Mas se perguntar quem é a minha referência é o major Valentim Loureiro, com quem procuro aconselhar-me.



Que deixou de assistir aos jogos...

Nunca deixou de gostar do Boavista, foi ele que o criou. Fica aqui uma promessa. Vou tentar convencê-lo a vir. Entra aqui e dá uma luz a este clube. Toda a gente o ouve.



O título foi obra do filho e a marca do pai?

O título foi mérito de João Loureiro, um grande presidente, mas sem esquecer que herdou um legado e património. Jaime Pacheco foi o campeão, mas o treinador que lançou a equipa foi Manuel José. As coisas não acontecem do nada. Até digo mais: o major nunca foi campeão porque nunca o ambicionou.



A família Loureiro ainda é o maior acionista privado da SAD?

É o segundo, depois do clube, com cerca de 20% do capital e a seguir à Olivedesportos.



Em entrevista de despedida, João Loureiro disse que o Boavista foi despromovido por ter feito mossa aos grandes. Foi vítima do sucesso?

Não sei se pagámos essa fatura. Aconteceu, não nos vamos desculpar mais. O importante é o futuro.



O que vai mudar?

Não haverá revolução, até porque já aqui estou como diretor há seis anos e presidente-adjunto desde 2016. Quero trazer mais adeptos ao estádio, daí termos em curso pacotes de bilhetes-família a preços mais convidativos. O futebol é caro e sou sensível às dificuldades dos associados. Lembro-me de ser miúdo e eu e o meu pai pouparmos dinheiro para as quotas às escondidas da minha mãe. Vínhamos os dois ao Bessa, depois de o ajudar a limpar o supermercado. É preciso reconquistar uma geração, que tinha 16/18 anos quando a equipa desceu de divisão e deixou de vir aos jogos.



Como é ser boavisteiro numa cidade dominada pelo culto do Futebol Clube Porto?

É como pertencer a uma minoria. Era o único da minha escola, e o meu colega de carteira era salgueirista. Em pequeno era complicado, metiam-se connosco. Na faculdade, já o meu Boavista ia nos primeiros lugares. Daí ter sido tão difícil descer aos campeonatos secundários.



O clube tem condições de voltar a lutar pelo título ou foi um alinhamento de estrelas perfeito?

É utópico pensar nisso tão cedo. No futuro, sim. Quando fomos campeões, se me perguntassem se iríamos descer, diria que era impossível. O futebol é o momento...



No caso português é quase um monopólio dos grandes.

Cada vez mais, devido à disparidade de receitas. Basta ver que temos €3 milhões de receita televisiva e o Porto mais de €30 milhões. Sem esquecer que temos autarquias e governos regionais que distorcem o fair play financeiro entre clubes. Há clubes que têm estádios construídos pelas câmaras, como o Guimarães ou o Braga, que paga de renda menos do que custa um T1 no Porto: €500. Não lutamos com as mesmas armas e fomos campeões.



O Braga anda lá perto...

Tem andado, o que não nos retira o título de quarto grande.



Está a falar de história.

O Sporting só ganhou um título nacional depois de nós e não é por isso que deixou de ser um dos grandes. A história conta.

Rui Duarte Silva



Um parceiro externo na SAD é uma das suas metas?

Um investidor disposto a injetar uns milhões era bem-vindo. Desde que seja uma entidade credível. Se descaracterizar a nossa identidade, preferimos andar pelos nossos pés; não queremos entregar o ouro ao bandido. A nossa missão neste mandato passa por ter melhores condições de treino na área metropolitana do Porto. Temos junto ao Bessa um campo sem as dimensões regulamentares e queremos evitar que a equipa ande com a casa às costas a treinar em São Pedro da Cova, Sandim e nos Aliados de Lordelo.



Ter um centro de treinos fora da cidade, como o FC Porto, que teve o apoio da Câmara de Gaia?

Ou o Benfica no Seixal. Vamos ver se há uma entidade que nos queira abrir a porta. Dar melhores condições à equipa principal, construir algum património e investir mais na formação são as minhas prioridades. Acima de tudo, temos de ganhar mais vezes, por isso o Caetano já está a preparar a próxima época.



No mercado de inverno, vai haver entradas e saídas?

Falei com Álvaro Braga e Jorge Simão. Vamos ao mercado cirurgicamente. Os alvos estao definidos e haverá novidades após o jogo com o Portimonense.



A SAD está intervencionada por um PER (plano especial de revitalização). As contas no vermelho não são pouco atrativas para um investidor?

Com a aprovação do PER, deixámos de ter a intervenção de um administrador judicial. É o momento certo para captar um parceiro externo por termos consolidado o passivo. Credibilizamos as contas e projetamos o pagamento da dívida em 12 anos. Temos um documento do tribunal que é a bíblia dos ativos e passivos do Boavista. Os grandes têm passivos enormes e vão gerindo com recurso à banca, nós há anos que não vemos um tostão.



Por falta de garantias?

É natural e não é mau. Gere-se o que se tem, sem a tentação de ir buscar mais para gastar. E temos os salários em dia.



Qual é o valor do passivo?

Na casa dos €25 milhões.



A dívida maior é ao Estado?

Sim, embora o PER tenha tido o condão de nos reduzir os juros vencidos ao Fisco em 80% e vincendos a uma taxa baixa.



A dívida mais antiga é a Jaime Pacheco?

A antigos jogadores e alguma coisa à banca. O Jaime é um amigo do Boavista. Queremos resolver isso, pois reclamam o que é deles.



Na tomada de posse transmitiu o apoio aos Panteras Negras. Não foi o momento errado, ao saber que três elementos da claque vão permanecer em prisão preventiva por agressões?

Foram detidos em agosto, nos Açores, numa rixa num restaurante que nada teve a ver com futebol. O Benfica jogou na Madeira, houve tumultos e ninguém foi preso. É óbvio que condeno a violência, mas a justiça tem de ser igual para todos. No continente, ninguém vai preso por andar à porrada num restaurante.



A equipa segue em 15º lugar. Jorge Simão queixa-se que os árbitros estão condicionados pelo rótulo de equipa caceteira...

Somos uma equipa de virilidade positiva. Quando digo que o Boavista não é respeitado, falo de factos, de uma série de jogos em que fomos prejudicados pela arbitragem. O VAR não existe para salvaguardar os direitos das equipas mais pequenas. Existe para os grandes não serem prejudicados.