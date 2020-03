Nove perguntas a Danilo: “Duras do mister nesta fase? Não, ele até já mandou um áudio WhatsApp no nosso grupo a dizer que estava orgulhoso”

Como é que tem mantido a comunicação com os colegas? Que aplicações tem usado?

Estamos sempre em contacto. Essencialmente pelo nosso grupo de equipa no WhatsApp. Neste fórum partilhamos tudo, desde o dia a dia até ideias relativamente à situação que vivemos

O plantel tem estado em contacto com o treinador? E tem levado duras ao estilo Sérgio Conceição?

Sim, temos mantido sempre contato com o treinador, staff técnico mas não só. Mantemos contato com todo o departamento de saúde, que é muito importante também.

Trabalhamos todos em conjunto para que estejamos bem física e mentalmente quando a competição puder ser retomada. Temos feitos os nossos treinos em casa, com um plano físico e alimentar que nos chegam diariamente. Temos, e cumprimos, horários específicos para tudo. Duras do Mister? (sorriso) Não… aliás antes pelo contrário. O nosso treinador até já fez questão de nos mandar uma mensagem áudio no grupo, mostrando a sua satisfação pela semana de trabalho e foi gratificante para todos ouvir dizer que sentia orgulho em todos nós.

Qual é a pior parte do isolamento?

Como atletas profissionais estamos habituados a estar muito tempo fora de casa, seja em estágios, treinos ou jogos. Não poder sair para fazer essas tarefas e estar com os nossos colegas é o mais complicado. Até porque a nossa profissão é mesmo de contacto e interação com outras pessoas. Há a parte boa que é poder aproveitar todo este tempo para conviver mais com a família e reforçar os laços fortes que uma família deve ter.

Qual é a primeira coisa que vai fazer quando isto acabar?

Sinceramente, nem tinha pensado nisso. Acho que poder voltar à minha rotina que tanto gosto, treinar e divertir-me com os meus colegas. Acho que é a base para estar bem e é o que espero fazer.

O que faz para manter a sanidade?

Tenho brincado com as minhas filhas e até perco um pouco a sanidade (sorriso). Tenho falado muito com a minha esposa, e também com amigos através de videochamada. Ao fim e ao cabo, aproveitar todo o tempo que não tinha antes para fazer coisas que não conseguia fazer e também descansar física e mentalmente de uma época que tem sido muito intensa de muito desgaste e muita pressão. É importante pensar noutras coisas que não só o futebol e sentir que, estando o jogo parado, não se fala de temas extra-futebol que motivam conflitos constantes.

Como é que treina em casa e o que faz para manter a forma?

Temos plano especifico para cada jogador adaptado a todas as suas condições. O FC Porto facultou-nos material para treino em casa; a mim, por exemplo colocaram-me aqui uma bicicleta logo no primeiro dia. Temos também planos físicos mediante o espaço das nossas casas, tentando aproveitar todos os espaços possíveis, varanda, pátio ou os que têm jardim para exercícios de velocidade e coordenação.

Tem jogado PlayStation em rede com os seus colegas? E quem ganha?

Sim, jogo "Call of Duty" e "RainbowSix" com colegas mesmo alguns que já não estão cá como o Felipe, Vaná. Alex, Otávio, Soares, Manafá são alguns colegas de equipa que fazem também parte de um grupo WhatsApp que se chama "RainbowSix" e marcamos encontro geralmente ao final do dia, é uma forma de conviver. É um jogo de equipa…convém ganhar em equipa embora, individualmente, ache que o Felipe é o que joga melhor. Pessoalmente, gosto também de jogar Call of Duty.

O que tem a dizer sobre a paragem do campeonato? Concorda que deve ser disputado até ao fim?

Tinha que parar mesmo, não havia forma de continuar.

Concordo, e a verdade é que todos queremos continuar até ao fim.

O Danilo é um dos Comendadores portugueses que mantém o título de Campeão da Europa por cinco anos, coisa que nunca aconteceu antes.

Sim, realmente vamos ficar com esse título mais tempo mas infelizmente pela situação que vivemos. Talvez no futuro possamos falar sobre termos sido campeões da Europa, pelo menos durante cinco anos. Mas, obviamente, que até hoje não se falou nem se fala desse assunto porque o momento é muito delicado e as preocupações são outras.