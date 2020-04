Paulo Futre: “A noite das eleições no Sporting foi uma grande confusão, até havia mortos a votar”

Sempre foi um rapaz precoce. Aos nove anos, brilhou num torneio e chamou a atenção de Aurélio Pereira, o mesmo treinador que viria a dar ao mundo Luís Figo e Cristiano Ronaldo. Paulo Futre era novo demais para poder participar nesse torneio organizado pelo Sporting. Estava inscrito com o bilhete de identidade de um vizinho.

Já adulto, tornou-se um precursor na internacionalização dos grandes futebolistas portugueses. Transferiu-se para o Atlético de Madrid e ficou para a história do clube, na segunda transferência mais cara à época — só ultrapassada pela de Maradona para o Barcelona. Em Madrid, Futre deixou de ser o Paulinho de Pinto da Costa e teve logo direito a um contrato milionário, uma casa com piscina e um Porsche oferecido por Jesús Gil y Gil, na altura ainda candidato à presidência do Atlético. Por azar, o único Porsche disponível no stand era amarelo.

