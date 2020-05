Luís Freire, o “príncipe” das subidas: “Cheguei a ir a cafés para contratar jogadores”

Que tal essa festa de subida em contexto de pandemia?

O sabor é semelhante, apesar do contexto. Só faltou mesmo ter os adeptos connosco. Já é um trabalho de 11 meses, lembramo-nos de tudo o que passámos, ainda por cima neste momento difícil. Pelo menos passámos por tudo juntos, dando apoio uns aos outros, isso acabou por fortalecer ainda mais o espírito de grupo. Fomos a equipa que mais pontos fez, que mais golos marcou, que menos golos sofreu, com uma pontuação já muito meritória, 50 pontos em 24 jogos.

Como é que soubeste?

Soubemos pelo administrador da SAD, que normalmente está perto de nós. Trouxe-nos a notícia e houve aqui uma pequena explosão de alegria.

Houve poncha?

[risos] Houve poncha, sim, e também houve champanhe. Houve uma grande alegria, acima de tudo, de todos os responsáveis e dos jogadores, que sentiram que valeu a pena fazer sacrifícios e valeu a pena esta espera, que gera sempre ansiedade, mas acabou por ser recompensada.

