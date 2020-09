Que novo Boavista é este? “Tirei a placa ‘‘vende-se’ da porta e apareceu Gérard, o noivo perfeito para o clube”

Dois anos após ter chegado à presidência do clube outrora liderado pela família Loureiro, Vítor Murta aguarda que a DGS autorize a realização de uma assembleia de sócios para poder formalizar a venda da maioria da SAD. O pretendente é Gérard López, investidor hispano-luxemburguês que já detém o Lille e o Mouscron. Apesar de ainda não estar fechada a data do enlace, o dote já chegou ao Bessa: duas mãos cheias de jogadores, entre os quais um campeão do mundo: o francês Adil Rami.

Duas décadas depois do título nacio­nal, o Boavistão está de volta?

O Boavistão nunca se ausentou, nem deixou de ser grande, basta olhar para aqui [a sala dos troféus]. Esta época será de restruturação profunda, do plantel à estrutura diretiva.